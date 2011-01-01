دستهای خارجی در حمله تروریستی کلیسای "القدیسین" دخالت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "عصام العریان" گفت: دستهای خارجی در پس حوادث تروریستی مصر قرار دارد.

وی با انتقاد از فضای حاکم بر مصر تاکید کرد: نیروهای امنیتی تمام توجه خود را معطوف به حمایت از دولت کرده اند و به جامعه مصر اهمیتی نمی دهند زیرا القاعده قبلا مسیحیان و کلیساهای کشور را تهدید کرده بود.

العریان تصریح کرد: مسئولان به تهدیدات القاعده کم توجهی کردند و هیچ توجیهی نمی توان برای این انفجار تروریستی داشت اما رهبران دینی در الازهر و مقامات کلیسا باید مشکلات میان مسلمانان و قبطی ها را حل کنند.

وی با اشاره به دخیل بودن فضای سرکوب و فساد داخلی در شکل گیری جریانهای افراطی گفت: نمی توان القاعده یا رژیم صهیونیستی را از این حادثه مبرا دانست زیرا صهیونیستها همواره تلاش کرده اند که از فضای ضد آمریکایی علیه وحدت ملی در بیشتر کشورهای عربی سوء استفاده کنند.