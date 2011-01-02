جزئیات کسوف سه شنبه / جدول وضعیت خورشیدگرفتگی در شهرهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اولین خورشیدگرفتگی سال 2011 در روز 14 دی ماه برابر 4 ژانویه رخ خواهد داد. این گرفت از نوع جزئی است که در تمام نقاط کشور قابل مشاهده است.

این گرفت چهاردهمین گرفت از دوره 151 ساروسی است. این ساروس از سال 1776 میلادی آغاز شده است و آخرین گرفت این ساروس در سال 3056 خواهد بود.

خورشیدگرفتگی در ساعت 11:06 دقیقه از ارومیه آغاز می شود و در ساعت 14:22 دقیقه در مشهد به پایان می رسد. طبق بررسی های انجام شده بیشترین میزان خورشید گرفتگی در ارومیه و تبریز با 49 درصد، اردبیل با 47 درصد و رشت و زنجان با 44 درصد است.

کمترین میزان خورشیدگرفتگی را نیز در شهرهای زاهدان با 17 درصد گرفتگی و بندرعباس یا 18 درصد گرفتگی شاهد خواهیم بود. در بیشترین مقدار گرفت جزئی، حدود 85 درصد سطح خورشید پوشانده خواهد شد که از کشورهای اسکاندیناوی قابل رصد خواهد بود.

جدول زیر وضعیت خورشید را در شهرهای مختلف کشور نشان می دهد.

جدول مشخصات خورشید گرفتگی سه شنبه 14 دی ماه 89

شماره مرکز استان شروع گرفتگی حداکثر گرفتگی پایان گرفتگی حداکثر پوشیدگی 1 اراک 11:16 12:47 14:12 38 2 اردبیل 11:14 12:46 14:14 47 3 ارومیه 11:06 12:39 14:09 49 4 اصفهان 11:22 12:50 14:13 34 5 اهواز 11:13 12:43 14:08 35 6 ایلام 11:07 12:39 14:08 41 7 بوشهر 11:20 12:46 14:07 28 8 بجنورد 11:38 13:03 14:21 35 9 بندر عباس 11:41 12:65 14:07 18 10 بیرجند 11:46 13:05 14:18 25 11 تبریز 11:09 12:41 14:11 49 12 تهران 11:21 12:51 14:15 39 13 خرم آباد 11:13 12:43 14:10 39 14 رشت 11:17 12:48 14:14 44 15 زاهدان 11:56 13:07 14:13 17 16 زنجان 11:14 12:45 14:13 44 17 ساری 11:26 12:55 14:18 39 18 سمنان 11:27 12:55 14:17 37 19 سنندج 11:09 12:41 14:10 43 20 شهرکرد 11:20 12:48 14:11 34 21 شیراز 11:26 12:50 14:09 27 22 قزوین 11:18 12:48 14:14 42 23 قم 11:20 12:49 14:14 38 24 کرج 11:20 12:50 14:15 40 25 کرمان 11:41 13:00 14:13 23 26 کرمانشاه 11:09 12:41 14:09 42 27 گرگان 11:30 12:57 14:19 38 28 مشهد 11:45 13:07 14:22 30 29 همدان 11:13 12:44 14:11 41 30 یاسوج 11:22 12:49 14:10 30 31 یزد 11:31 12:55 14:14 29

طبق این جدول خورشیدگرفتگی در مناطق غربی ایران نسبت به دیگر مناطق کشور طولانی تر و بخش بزرگتری از قرص خورشید پوشیده می شود.

در این پدیده امکان مطالعه و بررسی تاج خورشید میسر نیست ولی منجمان می توانند با رصد این پدیده نجومی به عکسبرداری مراحل مختلف کسوف بپردازند.

رعایت ایمنی در رصد خورشیدگرفتگی برای جلوگیری از سوختگی قرنیه

به گزارش مهر، از آنجایی که این گرفت جزئی است و تمام قرص خورشید حتی در بیشینه آن (بیشترین مقدار گرفت) به طور کامل پوشیده نمی شود بنابراین نگاه مستقیم و بدون استفاده از فیلترهای مناسب، بسیار خطرناک است چرا که علاوه بر سوختگی قرنیه موجب نابینایی موضعی و دائمی می شود.

برای رصد این پدیده نجومی لازم است از فیلتر برای دوربینهای دوچشمی و تلسکوپ استفاده شود. برای این منظور رصدگران می توانند به صورت غیرمستقیم اقدام کنند به این صورت که با نصب کاغذی در پشت تلسکوپ، تصویر خورشید بر روی آن منعکس می شود که این تصویر قابل مشاهده است.