چهارمین سوگواره سراسری عاشورایی در قزوین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در چهارمین سوگواره عاشورایی با عنوان نیایش در کربلا از عصر روز شنبه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

در این سوگواره مذهبی 880 هنرمند از16 استان کشور بیش از چهار هزار اثر خود را در مدت دو روز به کودکان عرضه خواهند کرد.

طیب ملکی پور در مراسم افتتاح این سوگواره گفت: سوگواره امسال دارای بخش ویژه به زبان انگلیسی است که در راستای بین المللی شدن این سوگواره تدارک دیده شده است.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین تصریح کرد: برپایی نمایشگاه عکس، کارگاه عکاسی، کارگاه ادبی، نمایش خورشید کاروان، تعزیه تئاتر استان قزوین، نمایش روایت عشق و عطش از استان کرمانشاه و مراسم ویژه در حسینیه آقا سید جمال قزوین از جمله برنامه های جنبی این جشنواره است.

ملکی پور یادآورشد: موضوع این سوگواره با محتوای قصه گویی، نمایش، شعرخوانی، متون ادبی و عکاسی است و هنرمندان مطرحی در قالب هنر موضوعات عاشورایی را برای کودکان بیان می کنند.