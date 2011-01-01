افزایش اعتبارات بهداشت و درمان در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین صفر لک در کمیته اطلاع رسانی برنامه جامع سلامت استان با اعلام اینکه اعتبارات استان نسبت به سال 86 پنج برابر شده است اظهار داشت: طرح جامع سلامت از طرح خای نمونه و الگو در کشور است که در سفر رئیس جمهور به استان هم مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: برای تحقق این برنامه برای اجرای 165 پروژه در حوزه سلامت مبادله تفاهم نامه انجام شده است.

لک بر ضرورت اصلاح رفتار افراد برای تحقق سلامتی تاکید کرد و گفت: در سال 88 هزینه یک خانوار شهری و روستایی بطور متوسط در حوزه بهداشت و درمان حدود 300 هزار تومان در طی یک سال بوده است.

وی همچنین بر اهمیت اصلاح رفتار و فرهنگ سازی در حوزه سلامت برای تغییر باورهای مردم برای اصلاح و اکاهش هزینه های درمان تاکید کرد.

