حسن ذوالقدر که با پیشنهاد مربیگری در تیم ملی برزیل مواجه شده ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: این پیشنهاد برای چند ماه قبل است. در آن زمان به دلیل مشغله کاری در آستانه بازیهای آسیایی جواب رد دادم ولی اکنون شرایط فرق کرده و باید روی این پشنهاد تامل بیشتری داشته باشم.

وی افزود: قبل از هر چیز واضح و روشن اعلام کنم که به هیچ عنوان قصد بازگشت به دنیای مربیگری ندارم. من با تیم ملی ایران هر افتخاری را که لازم بود کسب کرده ام. منظور من کمک به پیشرفت تکواندو در برزیل است. فدراسیون تکواندو ایران در قاعده مراوده ورزشی قصد امضای پروتکل همکاری با برزیل را داشته و برای برگزاری اردوها و ارائه کمک های فنی به این کشور در جهت پیشرفت گام برمی دارد.

دبیر فدراسیون تکواندو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما مربیان جوان و با آتیه ای داریم که می توانند با حضور در کشورهای مانند برزیل توانایی خود را در امر سازندگی به اثبات برسانند. اگر برزیلی ها موافق باشند یک مربی جوان را به "رویودوژانیرو" اعزام خواهیم کرد.

ذوالقدر در مورد پیشنهاد هلندی‌ها به مهماندوست برای جذب سرمربی تیم ملی ایران گفت: مربیان خوب در جریان مسابقات رسمی از کشورهای مختلف پیشنهاد همکاری دریافت می کنند. سرمربی تیم ملی کشورمان هم از بهترین مربیان دنیاست و بدون شک پیشنهاداتی دارد ولی مهماندوست بعد از قهرمانی آسیا و جام جهانی حالا به فکر قهرمانی جهان است.

وی در مورد اعتراض تیم های حاضر در لیگ برتر از تبلیغات ضعیف و بازتاب اندک اخبار لیگ گفت: انعکاس مطبوعاتی اخبار تکواندو راضی کننده است، ولی صدا و سیما به دلیل گستردگی بیشترین توجه را طلب می کند. انتظار هم این است لیگی که چند قهرمان جهان و آسیا در آن مبارزه می کنند بازتاب خوبی از سوی رسانه ملی داشته باشد. ضمن تشکر از مسئولین شبکه سوم که روز جمعه مسابقات کشوری را روی آنتن فرستادند ولی امیدواریم لیگ برتر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دبیر فدراسیون تکواندو در پایان گفت: سال آینده را به عنوان یک سال پرترافیک و سخت پیش رو داریم. مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی، مسابقات انتخابی المپیک در تیرماه، جام جهانی و مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا بخش از این مسابقات است که برنامه ریزی انجام و اواخر بهمن ما پس از پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی اردوهای تیم ملی آغاز خواهد شد.