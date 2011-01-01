عمل تروما پیوند کلیه با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این عمل جراحی شامگاه شنبه از سوی دکتر حمیدرضا عبدی جراح کلیه و مجاری ادراری و دکتر حبیب نوری زاده (جراح) در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر انجام شد.



در این عمل جراحی، مریم خزایی دختر 9 ساله ای از اهالی روستای پول کجور که بر اثر سقوط از بلندی مصدوم شد و کلیه اش دو نیمه شده بود، در اقدامی نادر جراحی شد و این کودک از مرگ نجات یافت.



دکتر حمید رضا عبدی در این زمینه به مهر گفت: این کودک دچار آسیب از نوع درجه 5 کلیه شد و از نظر همودینامیک ناپایدار بود و پس از انجام جراحی از مرگ حتمی نجات یافت.



وی خاطرنشان کرد: این جراحی برای اولین بار در ایران صورت گرفت و در سراسر جهان نیز موارد معدودی از آن گزارش شده است.



