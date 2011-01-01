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۱۱ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۵۱

نخستین بار در کشور/

عمل تروما پیوند کلیه با موفقیت انجام شد

عمل تروما پیوند کلیه با موفقیت انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین عمل تروما کلیه بدون انجام نفرکتومی (بدون برداشتن کلیه) در کشور روی کلیه دختربچه 9 ساله ای در نوشهر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این عمل جراحی شامگاه شنبه از سوی دکتر حمیدرضا عبدی جراح کلیه و مجاری ادراری و دکتر حبیب نوری زاده (جراح) در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر انجام شد.
 
در این عمل جراحی، مریم خزایی دختر 9 ساله ای از اهالی روستای پول کجور که بر اثر سقوط از بلندی مصدوم شد و کلیه اش دو نیمه شده بود، در اقدامی نادر جراحی شد و این کودک از مرگ نجات یافت.
 
دکتر حمید رضا عبدی در این زمینه به مهر گفت: این کودک دچار آسیب از نوع درجه 5 کلیه شد و از نظر همودینامیک ناپایدار بود و پس از انجام جراحی از مرگ حتمی نجات یافت.
 
وی خاطرنشان کرد: این جراحی برای اولین بار در ایران صورت گرفت و در سراسر جهان نیز موارد معدودی از آن گزارش شده است.

 
 
کد مطلب 1222640

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