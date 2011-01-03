2010؛ سال محاصره غرب در نفرت عمومی و بحران مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" به بررسی تحولات بین المللی در سال 2010 پرداخته و به افزایش خشم و اعتراضات مردمی از حکومت آلمان و بحران اقتصادی در این کشور اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب این پرسش را مطرح کرد که دلیل استعفای شتابزده رئیس جمهوری آلمان در سال گذشته چه بود؟

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد : البته موج خشم و عصبانیت تنها مختص کشور آلمان نبود، بلکه یک پدیده بین المللی در سال 2010 بود. 2010 تنها سال خشم و عصبانیت عمومی نبود، بلکه سال وقوع اختلافات بنیادین نیز بود.

در ادامه این مطلب آمده است : آمریکا نیز در این سال بحران گیج گننده ای را تجربه کرد . انسانهای زیادی در آمریکا خانه ها و جایگاههای کاریشان را از دست دادند. این در کشوری با شبکه های اجتماعی ضعیف به مفهوم سقوط است. در حالی که اوباما می خواست سیاست خارجی آمریکا را از جنگ طلبی جدا کند درجه تضادهای داخلی آشکارا در ایالت متحده بالا رفته و به حد نفرت غیر قابل آشتی رسید.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به تحولات اروپا در سال 2010 پرداخته و نوشت : اسلام ستیزی در اروپا ویرانگر است و اغلب یک شکل جدید از نژادپرستی و نفرت از بیگانگان به شمار می رود.

در ادامه این مطلب آمده است: البته موج خشم و عصبانیت تنها مختص غرب و همسایگانش نبود، بلکه چین هم با آمریکا درباره سیاست ارزی با ژاپن درباره دستگیری یک ملوان مست و با بقیه دنیا بر سر اعطای جایزه نوبل به یکی از کارشناسانش جرو بحث هایی داشت.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: ارزان شدن پول آمریکا افزایش رکود را به دنبال داشت و صادرات ارزان چینی ها کسری بودجه در آمریکا را افزایش داد. 2010 سالی است که در آن بحران اقتصادی نیروی خراب کردن اوضاع سیاسی خود را به خوبی به کار گرفت.

سابق همه وقایع دنیا زیر چتر ابرقدرتی آمریکا شکل می گرفت، اما در اوایل قران بیست و یکم در دوران ریاست جمهوری جرج بوش هیجانات و تشنجات بسیاری در دنیا رخ داد، از حملات 11سپتامبر گرفته تا جنگ عراق. اما چهارچوب محکم برای همه این تزلزلها و هرج و مرجها در دنیا را قدرت نظامی آمریکا، مدل کاپیتولاسیون ایالات متحده، دموکراسی بی نظیر این کشور! و یک جهانی سازی با چهره آمریکایی ساختند.

امنیت جهانی به واسطه سه تحول خراب شد که آخرین آن در سال 2010 رخ داد این سه علت عبارتند از شکست سیاست فرمانروایی جهانی جرج بوش، بحران مالی و ضعف اوباما.

نویسنده در ادامه با اشاره به شرایط خوب کشورهایی همچون برزیل، ترکیه، هند و اندونزی و رشد و پیشرفتهایی که در سال 2010 داشتند، نوشت : آتش خشم عمومی به ویژه در غرب، آمریکا و اروپای قدیم به چشم می خورد که چیزهای زیادی برای از دست دادن داشتند و بعد از بحران مالی غل و زنجیرهای محدودیت را احساس کردند.

