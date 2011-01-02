به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان بیست و هفتم اردیبهشت ماه تا دوم خردادماه سال آینده به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی اردوی آماده ساز تیم ملی برای حضور در این مسابقات 25 بهمن ماه در تهران آغاز خواهد شد.

فدراسیون تکواندو برای حضور قدرتمند در رقابتهای جهانی در نظر دارد تیم ملی را به دو تورنمنت بین المللی در آلمان و هلند اعزام کند.رقابتهای بین المللی آلمان 21 و 22 اسفندماه در هامبورگ برگزار خواهد شد. یک هفته پس از آن تورنمنت بین المللی هلند انجام می شود.

بعد از رقابتهای بین المللی آلمان تیم ملی کشورمان در یک اردوی مشترک با تیم ملی این کشور شرکت کرده و سپس راهی هلند خواهد شد. تیم ملی ایران با داشتند عناوین متعدد نایب قهرمانی جهان و دو قهرمانی متوالی در آسیا برای کسب عنوان قهرمانی جهان برای اولین بار تلاش می کند.