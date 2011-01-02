فرهنگ "نخریدن کالای غیراستاندارد" در کاهش پدیده قاچاق موثر است

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آسیبهای فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قاچاق، تبیین ضرورت پرهیز از مصرف این کالاها باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد.

وی همچنین با بیان اینکه استاندارد یک رساله عملیه است، اظهارداشت: استاندارد یک کلمه لوکس نیست بلکه یک فرهنگ و رساله عملیه است.

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: استاندارد نه فقط در تولید بلکه در خدمات وابعاد مختلف زندگی نقش آفرین است.

وی همچنین شاخص توسعه اقتصادی را در جامعه استاندارد دانست و خاطر نشان کرد: قوانین از طریق ضوابط و معیارها استاندارد درجامعه جاری و ساری می شود.

یوسفی اظهارداشت: درشرایط کنونی توجه بیشتربه کمیت کار بدون در نظر گرفتن معیارهای استاندارد جامعه را ازاستاندارد و استاندارد سازی عقب نگهداشته است.

وی بیان داشت: توسعه کمیت کار بدون نظر گرفتن معیارهای استاندارد یعنی اتلاف وقف و از دست دادن سرمایه زمان است.

مدیرکل استاندارد گیلان درادامه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را قطعی دانست و افزود: دانایی محوری لازمه ورود به بازارهای جهانی است که باید توجه شود.

وی ادامه با اشاره به اینکه بیشترین کالاهای قاچاق ازمرزهای جنوبی و شرقی وارد کشورمی شوند، یادآورشد: برای حفظ سلامت مردم، حفظ تولید، ایجاد اشتغال باید در مبارزه با قاچاق شدیدتر عمل شود.