دامداری غیر صنعتی در گیلان مقرون به صرفه نیست

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دامداران با تمامی زحمات و تلاشی که انجام می دهند به دلیل اینکه به صورت غیرصنعتی دامداری می کنند و دامداری متحرکی را در داخل جنگل انجام می دهند و نژاد دامهای آنها به هیچ وجه اصلاح شده نیست، نمی توانند درآمد متناسب با تلاشهای زیادی که انجام می دهند، کسب کنند.

وی عنوان کرد: گیلان با داشتن 565 هزار هکتار جنگل با موقعیت جغرافیایی مناسب و میزان بارندگی حدود یک هزار و 200 میلیمتر از اکوسیستمهای منحصر به فرد جهانی است که می تواند علاوه بر توجیه اقتصادی از نظر تولید چوب و فرآورده های چوبی از نظر صنعت توریسم نیز بسیار جاذب بوده و جنگلهای بارانی و پهن برگ آن در جلوگیری از صدمات لایه ازون و حذف گازهای گلخانه ای بسیار مؤثر است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه منابع طبیعی مبنای توسعه پایدار است، گفت: حمایت از طبیعت مسئله تجملاتی و زودگذر نیست بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه تمامی طبیعت دوستان و مجریان بخش منابع طبیعی به این است که برای حفاظت و حراست از جنگلها به نحو احسن بکوشند تا عواملی که باعث نابودی انفال الهی می شود، از بین برود.

رحمانی با اشاره به نقش موثر رسانه ‌ها و آموزش و پرورش در فرهنگ‌ سازی تصریح کرد: برای حفاظت و پاسداری از دستاوردهای طبیعت باید فرهنگ حفاظت و پاسداری از منابع طبیعی نهادینه شود.

وی همچنین به اهمیت منابع طبیعی و پوشش گیاهی اشاره کرد و اظهارداشت: منابع طبیعی علاوه بر نقش اصلی نقش فرعی و چندگانه نیز دارد چرا که پوشش گیاهی از بلایای طبیعی جلوگیری می ‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان درادامه نقش طبیعت و منابع طبیعی در حیات اقتصادی و اجتماعی انسانها و اهمیت ویژه آن در ارتباط با کشاورزی و محیط زیست را امری غیرقابل انکار دانست و یادآورشد: منابع طبیعی نقش مهم و حیاتی در زندگی موجودات و انسان دارد به طوریکه بدون وجود این نعمات خدادای، انسان نمی ‌تواند به حیات خود ادامه دهد.