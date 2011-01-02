دامداری غیر صنعتی در گیلان مقرون به صرفه نیست

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دامداران با تمامی زحمات و تلاشی که انجام می دهند به دلیل اینکه به صورت غیرصنعتی دامداری می کنند و دامداری متحرکی را در داخل جنگل انجام می دهند و نژاد دامهای آنها به هیچ وجه اصلاح شده نیست، نمی توانند درآمد متناسب با تلاشهای زیادی که انجام می دهند، کسب کنند.
وی عنوان کرد: گیلان با داشتن 565 هزار هکتار جنگل با موقعیت جغرافیایی مناسب و میزان بارندگی حدود یک هزار و 200 میلیمتر از اکوسیستمهای منحصر به فرد جهانی است که می تواند علاوه بر توجیه اقتصادی از نظر تولید چوب و فرآورده های چوبی از نظر صنعت توریسم نیز بسیار جاذب بوده و جنگلهای بارانی و پهن برگ آن در جلوگیری از صدمات لایه ازون و حذف گازهای گلخانه ای بسیار مؤثر است.
مدیرکل منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه منابع طبیعی مبنای توسعه پایدار است، گفت: حمایت از طبیعت مسئله تجملاتی و زودگذر نیست بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه تمامی طبیعت دوستان و مجریان بخش منابع طبیعی به این است که برای حفاظت و حراست از جنگلها به نحو احسن بکوشند تا عواملی که باعث نابودی انفال الهی می شود، از بین برود.
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