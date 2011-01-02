شبکه‌ های آبیاری شمال خوزستان تعمیر می شود

عیدی عجم ‌گرد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: تلاش می ‌کنیم برای رفع نواقص سد تنظیمی انحرافی کرخه و پروژه‌ های تعمیراتی شبکه‌ های آبیاری دشت اوان و لور اعتبارات بیشتری را اختصاص دهیم.

وی خواستار تغییر روشهای سنتی بررسی داده ‌های آماری بهره ‌برداری از شبکه‌ های آبیاری زیر پوشش شد و افزود: روشهای سنتی فعلی جوابگوی نیازهای مدیریتی شبکه‌ ها نیست و باید با استفاده از سیستمهای نرم ‌افزاری و از جمله سیستم سیمتا (سامانه یکپارچه مدیریت تاسیسات آبی) مدیریت بهره‌ برداری را بهبود بخشید.



عجم گرد، تلاش مجموعه شرکت بهره‌ برداری شمال خوزستان در مدیریت خشکسالیهای اخیر را ستود و بر ضرورت انتقال نظم و مدیریت یکپارچه شبکه آبیاری دز به سایر شبکه‌ های آبیاری زیر پوشش و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای بازدیدهای علمی دانشجویان از سد تنظیمی انحرافی کرخه تاکید کرد.



مدیرعامل شرکت بهره‌ برداری از شبکه ‌های آبیاری شمال خوزستان نیز از برنامه ‌ریزی منظم تعمیرات شبکه‌ های جدید واگذار شده خبر داد و گفت: از ابتدای امسال بخش زیادی از امکانات تعمیراتی شرکت در شبکه‌ های جدید متمرکز شده که با تامین اعتبار لازم، روند نگهداری و تعمیرات در این شبکه ‌ها تسریع می ‌یابد.



غلامرضا صفرنژادی ادامه داد: در صورت همکاری شرکتهای کشت و صنعت منطقه و پرداخت مطالبات معوقه، بخشی از مشکلات مالی تامین اعتبار پروژه ‌های تعمیراتی حل می ‌شود.