261 هزار متر چاه های نفت و گاز در کشور حفاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، مدیرعامل شرکت در این باره گفت: دستیابی به این متراژ نسبت به برنامه و شاخصهای تعیین شده برای امسال سه هزار و 733 متر افزایش نشان می دهد.

حیدر بهمنی افزود: از این متراژ 47 هزار و 619 متر مربوط به پروژه های حفاری کلید در دست (EPC ) است که اجرای کامل آنها به عهده این شرکت است.



وی اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه گذشته در مجموع حفاری 140 حلقه چاه نفت و گاز تکمیل و به واحدهای متقاضی تحویل شد که از این تعداد 69 حلقه توسعه ای توصیفی، پنج حلقه اکتشافی و 66 حلقه تعمیری بود.



بهمنی گفت: 44 حلقه از این چاه ها در اجرای پروژه های کلید دست، 83 حلقه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 24 حلقه در گستره فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی، 10 حلقه در موقعیتهای شرکت نفت فلات قاره، چهار حلقه برای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و 19 حلقه در قالب پروژه ای حفاری شد.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: با توجه به تمهیدات به کار گرفته شده در مدت پیش گفته شاهد جلوافتادگی در برنامه حفاری 26 حلقه چاه به مدت 431 روز زودتر از زمان تعیین شده از سوی واحدهای متقاضی بودیم که از این تعداد شش حلقه مربوط به پروژه های کلید در دست است که 179 جلوتر از موعد برنامه شده تحقق یافت.



وی اظهار داشت: در 9 ماه سال جاری در بخش خدمات فنی و ویژه نیز به ترتیب پنج هزار و 113 و 839 عملیات انجام شد.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران شمار دستگاه های حفاری این شرکت را در آغاز سال جاری 57 دستگاه عنوان کرد و افزود: با افزوده شدن دستگاه های جدید این تعداد هم اکنون به 62 دکل رسیده و تا پایان سال به 67 دکل افزایش می یابد.



شرکت ملی حفاری ایران از شرکتهای بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که هم اکنون نزدیک به 90 درصد عملیات حفاری چاه ها و خدمات فنی مرتبط را در 10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور برعهده دارد.