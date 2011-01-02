31 میلیون دلار خرما به خارج صادر شد

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در سالهای گذشته فعالیتهای فراوانی برای احیای نخیلات این دو شهر انجام شده که حاصل آن صادرات 30 هزار تن خرما از ابتدای سال تاکنون از این دو شهر به خارج از کشوراست.

وی افزود: این میزان خرما به ارزش 31 میلیون دلار بـه کشورهای استرالیا، انگلیس، آلمان، روسیه، ژاپن و لهستان صادر شده است.



موسوی با اشاره به افزایش هفت درصدی صادرات خرما از شهرستانهای آبادان و خرمشهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزود: عمده خرماهای صادراتی از نوع استعمران بوده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه کار خرید خرما اواسط آذر به پایان رسید، تصریح کرد: این استان سال گذشته با صادرات 50 هزار تن خرما به خارج از کشور مقام نخست کشور در صادرات این محصول را به دست آورد.



وی یادآور شد: بیش از دو میلیون اصله نخل بارور در شهرستانهای آبادان و خرمشهر وجود دارد که سالانه بیش از 60 هزار تن خرما از نخلستانهای منطقه برداشت می شود.



موسوی عنوان کرد: 100 نوع خرما درخوزستان تولید می شود که مرغوبترین آنها استعمران صادراتی، بریم، کبکاب، حلاوی، دیری، برحی و زاهدی است.



استان خوزستان دارای 28 هزار هکتار نخلستان بارور است که در سال زراعی جاری 165 هزار تن خرما از این میزان نخلستان برداشت شد.