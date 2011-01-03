اصلاحات بنیادی فرهنگی در مبارزه با قاچاق ضروری است

سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از نظر مجامع جهانی قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان شیمیایی در کنار سه بحران سلاحهای هسته ای، انفجار جمعیت و تخریب محیط زیست حیات جوامع بشری را تهدید می کند و باید برای مهار آن چاره اندیشید.

وی خاطر نشان کرد: سوء مصرف سیگار و مواد مخدر بارزترین آسیبهای اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان فرهنگی و اجتماعی یک کشور را سست و متلاشی کند بنابراین ایجاد اصلاحات بنیادی در عرصه های مختلف به ویژه ریشه های فرهنگی برای مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر در شرایط حساس کنونی که دشمن نسل جوان جامعه را هدف قرار داده است یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی و سیاسی است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان گفت: پزشکان و مسئولان سلامت جسمی و روحی جامعه معتقدند عامل بیش از 100 مورد بیماری در بدن انسان از سیگار است و کسانی که دخانیات استعمال می کنند دریچه های زندگی خود را به روی اعتیاد به مواد مخدر می گشایند.

وی تصریح کرد: از مهمترین مقتضیات شرایط کنونی کشور درک واقع بینانه جامعه است که می تواند به رفع مشکل مواد مخدر و اعتیاد کمک کند و ضمن تبدیل تهدیدها به فرصتهای مناسب شرایط را برای توسعه کشور و تامین امنیت ملی مهیا سازد.

امیری مقدم گفت: با توجه به اینکه یکی از مسائل اصلی و دغدغه های قرن جدید مبارزه با مواد مخدر این بلای خانماسوز است که همه خانوادهها نسبت به آن حساسیت ویژه دارند و هر انسان آزاده ای نسبت به سلامتی و حریت خود اگر نگاه عمیق و ژرفی داشته باشد بطورحتم به سلامتی خود اهمیت ویژه ای می دهد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این روزها هجمه دشمن در اقصی نقاط ایران اسلامی در انواع مختلف خود پراکنده می شود و براینکه مبارزه مستقیمی و غیرمستقیم با آرمانهای مقدس انقلاب، شهدا، امام و رهبری کند یکی از حرکتها و شبیخون های فرهنگی، هجمه ای است که توسط مواد مخدر در این حرکت عظیمی که برای گرفتن آن چیزی که در هویت و اصالت جوانان و ایرانیان عزیز بوده مورد هدف قرار داده است.

فرمانده پلیس گیلان با بیان اینکه نیروی انتظامی کشور به عنوان ضابط قضایی در کشور فعالیتهای ویژه ای انجام می دهد که یک بخش از فعالیت ها در مبارزه و پیشگیری با مواد مخدر است، افزود: نیروی انتظامی در استان نیز به این امر مبادرت ورزیده و کارهای شایسته و زیادی را به ثمر رسانده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 75 درصد مواد مخدر تریاک از افغانستان و بیشترین تولید مواد شیمیایی از کشور پاکستان است، یادآورشد: این یک نگرانی جدی برای کشور است.