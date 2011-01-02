200 طرح برای هشتاد و سومین سفر استانی دولت پیشنهاد شده است

علیرضا خلخالی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به اینکه استان سمنان از مدت ها پیش آماده سفر سوم دولت بوده است، گفت: این سفر علی رغم سفرهای دور اول و دوم رئیس جمهور به استان آخرین سفر استانی نیست و دور سوم سفر ریاست جمهوری به این استان زودتر از موعد انجام می شود.

به گفته وی، دستگاههای اجرایی 200 پروژه مهم و تاثیرگذار را برای تصویب در این مرحله از سفر آماده پیشنهاد کرده اند.

وی اظهار داشت: در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته است و در جلسات مختلف استاندار، معاونین، مدیران و کارشناسان بحث و بررسی های لازم صورت گرفته است .

خلخالی از پیش بینی دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در این استان خبر داد و گفت: برنامه های فرهنگی با توجه به رویکرد فرهنگی دور سوم سفر دولت در 9 محور دیده شده است.

به گفته وی، ماهیت عمده سفر دور سوم فرهنگی است و بیشتر پروژه‌های پیشنهادی در قالب بحث‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فرهنگی قرار دارند.

وی گفت: در این بخش بیشتر مشارکت دادن بخش خصوصی و تشکل ها مورد تاکید بوده و در نظر است تشکل ها و بخش خصوصی را نیز در فعالیتهای اساسی فرهنگی و اجتماعی دخالت و مشارکت دهیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان گفت: در بحث فرهنگی 10 درصد به عنوان خالص بودجه در استان سمنان برای مسائل ورزشی در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی در شکوهمند برگزار شدن دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان سمنان باید تلاش بیشتری کنند، گفت: روابط عمومی ها نقش مهمی در اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها و مردم دارند.