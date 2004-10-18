اجراي يك ويدئو آرت دراعتراض به نمايشگاه باغ ايراني

افشان كتابچي ، هنرمند هنرهاي مفهومي ايراني در اعتراض به انتخاب انجام گرفته در گزينش هنرمندان شركت كرده در نمايشگاه باغ ايراني و عدم نمايش آثارش اين نمايشگاه كه در حال حاضر در موزه هنرهاي معاصر تهران برپا ست ، اقدام به نمايش يك ويدئو آرت بر روي بادگيرنماهاي درب ورودي اين موزه خواهد كرد .

اين هنرمند در رابطه با علت عدم ارائه آثارش درنمايشگاه باغ ايراني گفت : علي رغم اين كه من از پيشروان هنرهاي مفهومي در ايران هستم ، مسئولان برگزاري اين نمايشگاه از من براي شركت در آن وارائه آثارم دعوتي به عمل نياوردند . در پي گيري هاي شخصي من نيز به من چنين پاسخ دادند كه آثار شما بيشتر جنبه اجتماعي دارد و به همين منظور ما از شما براي شركت در نمايشگاهي كه موضوع آن باغ ايراني است دعوت نكرده ايم . اين درحالي است كه هنرمنداني كه از آنها براي شركت در اين نمايشگاه دعوت شده است هيچ كدام پيش از اين آثاري با موضوع باغ ايراني نداشته اند و از سوي ديگر موضوع باغ خود موضوعي است كه جنبه اجتماعي نيز دارد .

كتابچي ادامه داد : به همين منظور يك اثر ويدئو آرت تهيه كرده ام كه در فضاي بيروي موزه هنرهاي معاصر تهران و برروي بادگيرنماهاي بيروني آن به نمايش گذاشته مي شود . اين اثر فيلمي ازنمايش زندگي كرم ها درخاك است تا به اين ترتيب موضوع باغ ايراني از ديدگاه من نيز خارج از فضاي موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش گذاشته شود .