اردوهای طرح هجرت در خراسان شمالی 197 هزار نفر روز فعالیت سازندگی داشتند

سرهنگ پاسدار رشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد اظهار داشت: نسل جوان با انگیزه فراوان با شرکت در طرح بسیج سازندگی و اردوهای طرح هجرت، روحیه جهادی از خود نشان می دهند و این روحیه انگیزه ای است که کشور به آن نیاز دارد تا هرگونه مانعی که سر راه سازندگی وجود دارد بردارد و به آبادانی وطن سرعت ببخشند.

وی تصریح کرد: در این اردوها روحیه ایثار، فداکاری و سخت کوشی جهادی محسوس است و جوانان داوطلب و دانشجویان از اوقات فراغت و بیکاری خود می گذرند تا در ساختن مناطق محروم و خدمت رسانی به روستاها شرکت کنند.

این مسئول در سپاه خراسان شمالی افزود: در 9 ماه امسال، در بخش منابع طبیعی و کشاورزی، 21 هزار و 226 نفرروز مرد و هزار و 86 نفر روز زن فعالیت داشته اند و در محرومیت زدایی نیز این رقم 30 هزار و 374 نفرروز بوده است.

وی اضافه کرد: در مباحث آموزشی پنج هزار و 976 نفرروز مرد و پنج هزار و 319 نفر روز زن و در بخش خدمات بهداشتی نیز هزار و 800 نفرروز مرد و 10 هزار و 999 نفرروز زن به خدمت مشغول بوده اند.

وی ادامه داد: در مبحث آموزش و پیشگیری اولیه از اعتیاد، 15 هزار و 801 نفرروز از برادران و 14 هزار و 832 نفرروز از خواهران شرکت کردند و شمار خدمت در کلاسهای تقویتی و کمک درسی که در اردوهای جهادی دانشجویی در تابستان برای روستاییان و مناطق محروم برگزار شد، هزار و 112 نفرروز مرد و هفت هزار و 461 نفرروز زن بوده است.

وی با بیان این که ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای زمینه اشتغال پویا را فراهم می کند و آسیبهای اجتماعی را از بین می برد، گفت: با شرکت در اردوهای جهادی بسیج سازندگی استان برای 14 هزار و 294 نفر روز، اشتغال ایجاد شده است که اگر چه این اشتغال دایمی نیست، ولی زمینه اشتغال دایم را از طریق کسب تجربه برای شرکت کنندگان فراهم می کند.

وی گفت: دو هزار و 82 نفرروز نیز در دیگر عرصه های خدماتی مانند کمک به سیل زدگان پاکستان یا جشن نیکوکاری شرکت داشتند که این تعداد توانستند، دو میلیارد ریال کمک نقدی برای سیل زدگان پاکستان و 373 میلیون و 274 هزار ریال وجه نقد در جشن نیکوکاری جمع آوری کنند.



معاون هماهنگ کننده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با مقایسه عملکرد 9 ماه امسال و پارسال ادامه داد: فعالیت اردوهای هجرت سه و بسیج سازندگی امسال رشد 147 درصدی داشته است که نشان دهنده استقبال جوانان از این اردوهاست.

سرهنگ محمدی با اشاره به ساخت مدرسه ای در فاروج طی شش ماه گفت: اگر در ابتدا مسئولان برای واگذار کردن کارها به بسیج سازندگی دغدغه داشتند، هم اکنون با اطمینان خاطر به این کار راغب می شوند.

وی بیان کرد: در قالب اردوهای بسیج سازندگی، تیم های پزشکی از جمله متخصصان در دور افتاده ترین مناطق روستایی استان حضور می یابند و در مواردی چشم پزشک به روستاهایی رفته است که شاید سالها حتی یک پزشک عمومی نیز به آن مناطق سر نزده است.