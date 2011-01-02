انتشار کتابی تحلیلی درباره ادبیات زنان عرب

احمد ابومحبوب نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه کتابی با عنوان "ادبیات زنان عرب" را چندی قبل برای انتشار به نشر افراز سپردم که به تحلیل و بررسی ادبیات زنان عرب زبان می‌پردازد.

وی افزود: در این کتاب اوضاع زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان عرب در کشورهایی چون مصر، فلسطین و لبنان مورد پژوهش قرار گرفته است. این کتاب مجموعه مقالاتی است که توسط خانم هبه شبارو از دانشگاه لبنان، جمع آوری شده است.

مولف کتاب "ساخت زبان فارسی" گفت: نوع نگرش زنان به مقوله فرهنگ و ادبیات به خصوص ادبیات داستانی، وقایع و مشکلات زنان جوامع عرب و آوارگی زنان فلسطین از موضوعاتی است که در کنار موضوع ادبیات در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

ابومحبوب گفت: یک اثر ترجمه نیز از زبان انگلیسی به تازگی از من منتشر شده است. این کتاب "فمینیست های ادبی" نام دارد و نشر افراز آن را به بازار عرضه کرده است. یک اثر تالیفی نیز در دست نگارش دارم که درباره بیهقی و فلسفه تاریخ است. در حال حاضر مشغول تحقیق و بررسی برای نوشتن این کتاب هستم.

وی افزود: در مورد تاریخ، نگرشهای مختلفی وجود دارد. برخی تاریخ را علم می‌دانند و برخی مخالف این نظر هستند. موضوع علم دانستن یا ندانستن تاریخ بحث دراز دامنی است که صحبت را به جایگاه بررسی تفاوت تاریخ با دیگر علوم می‌کشاند و صحبت وارد فاز فلسفی می‌شود. در این کتاب فسلفی بودن تاریخ از دیدگاه بیهقی و دیگر مکاتب مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این کار هنوز در نیمه راه است و به نظرم تا چند ماه دیگر نگارش آن به پایان می‌رسد.