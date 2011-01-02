به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابراهیمی در بازی های آسیایی گوانگجو با کسب عنوان دومی به کار خود پایان داد. این وزنه بردار در گفتگو با خبرنگار مهر، اصلی ترین هدف خود را موفقیت در رقابت های جهانی 2011 پاریس دانست.

وی اظهار داشت: امیدوارم در رقابت های جهانی فرانسه به موفقیت دست پیدا کنم تا بدین ترتیب سهمیه ورودی المپیک 2012 لندن را هم کسب کنم.

عضو تیم "ملی حفاری" در ادامه گفت: در حال حاضر تمرینات خود را در شمال زیر نظر مربی ام پیگیری می کنم تا برای رقابت های قهرمانی کشور که اواخر امسال در مشهد برگزار می شود، آماده شوم.

ابراهیمی در پایان وضعیت سلامتی خود را خوب توصیف کرد و گفت: در حال حاضر مصدومیت ندارم و امیدوارم با ادامه همین روند بتوانم خودم را برای رقابت های آتی آماده کنم.

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان ، انتخابی المپیک 2012 لندن از 20 تا 30 آبان سال 1390 در پاریس فرانسه برگزار خواهد شد.