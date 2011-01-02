به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابت‌های لیگ‌ سه گانه(دسته برتر، دسته یک و دسته دو) ژیمناستیک ایران در کرمانشاه، با کسب عناوین اول تا سوم این دیدارها توسط "هاروت مردینیان"، "وهاگن استپانیان" و "آرتور داوتیان" از کشور ارمنستان به پایان رسید.

طبق قانون سازمان لیگ ژیمناستیک هر تیم باشگاهی می‌تواند در ترکیب تیم خود از دو ورزشکار خارجی بهره ببرد که در سالهای گذشته تنها شاهد حضور ژیمناست کاران ارمنستانی به لحاظ ارزان بودن، شرایط بهتر فیزیکی و تکنیکی نسبت به ورزشکاران ایرانی و تردد راحت‌تر آنها نسبت به ژیمناست کاران دیگر کشورها(سفر زمینی) در ایران بوده‌ایم. امتیازات ژیمناست کاران ارمنی بهانه خوبی را به باشگاه های لیگ برتری ایران داده تا برای کسب مقام دست به استخدام آنها ببرند.

حامد اخوان رئیس سازمان لیگ ژیمناستیک ایران هر چند حضور این ژیمناست‌کاران را در لیگ کشور مثبت می داند اما معتقد است: " ورزشکاران ما بیشتر تک وسیله کار هستند و تیم‌هایی که هدفشان کسب مقام قهرمانی است باید برای ایجاد رقابت و کسب عنوان به سراغ ورزشکاری بروند که در شش اسباب تبحر داشته باشد. به همین دلیل در این سالها برخی از تیم ها از ورزشکاران خارجی در ترکیب خود برای رفع این نقیصه بهره می برند."

حضور تنها سه ورزشکار خارجی در شرایطی که هر سه عنوان برتر لیگ از آن این نفرات است شانسی به ژیمناست های ایرانی برای کسب مقام نمی دهد و شاید این مسئله در آینده لطمات جبران ناپذیری را به این رشته ورزشی وارد کند.

اخوان که خود یکی از مربیان این رشته ورزشی است حضور این ارمنی ها را غنیمت می داند و می گوید:" این ارمنی‌ها سالهاست به ایران می‌آیند و از لحاظ فنی باعث ایجاد رقابت بیشتر می‌شوند. به هر حال ورزشکار ما باید فردی بالاتر از خود را ببیند تا بخواهد پیشرفت کند و با حضور این نفرات زمینه برای پیشرفت آنها فراهم می شود. "

ژیمناست کاران خارجی حاضر در لیگ ایران حق الزحمه‌ای کمتر از ایرانی‌ها می‌گیرند. در لیگ امسال قرارداد ورزشکاران از چند صدهزار تومان آغاز و به 6 میلیون تومان هم می‌رسد. ورزشکارانی ارمنستانی با یک سوم میزان حق الزحمه ایرانی‌ها در اختیار باشگاه‌های کشورمان هستند. این مسئله باعث شده تا تیم‌هایی که قصد قهرمانی دارند تنها به سراغ آنها بروند.

محسن سلیمانی کارشناس خبره فدراسیون با بیان اینکه یکی از دلایل حضور این خارجی‌ها در لیگ ایران ضعف موجود در ورزشکاران ایرانی است، گفت:" هرچند تبحر ورزشکاران در تک وسیله می تواند ما را به مدال‌های بین‌المللی برساند اما نباید از تربیت ژیمناست کاران در شش اسباب غافل شویم. "

وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور تنها سه ورزشکار خارجی آن هم در شرایطی که عناوین اول تا سوم به این سه نفر اختصاص می یابد می تواند به ارتقاء سطح لیگ ایران کمک کند، تاکید کرد:" این ورزشکاران از لحاظ فنی شرایط بهتری نسبت به ژیمناست کاران ایرانی دارند و به این خاطر راضی به حضور در لیگ کشورمان می شوند که امکانات ورزشی و رفاهی کشورشان خوب نیست و برای ادامه فعالیت حرفه ای در ورزش با حق الزحمه ای کمتر به استخدام تیم های ایرانی دی می آیند. با این حساب ورزشکار ما اگر می‌خواهد بهتر از آنها باشد باید برای ارتقای خود تلاش کند."

سلیمانی معتقد است که در شرایطی که حامیان مالی و باشگاه‌ها توانایی استخدام ورزشکاران مطرح اروپایی را ندارند بهتر است از همین نفرات استفاده کنیم. ما در کشورمان کمپ مناسبی برای برپایی تمرینات مشترک با دیگر کشورها نداریم و شرایط هم برای حضور مداوم ورزشکارانمان در کمپ های اروپایی مهیا نیست با این وضعیت بهتر است از حضور این نفرات در لیگ برای آموزش و ارتقاء سطح رقابت‌ها استفاده کنیم.