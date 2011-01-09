خدیجه آزادپور که علاوه بر کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی گوانگجو طی ماه‌های اخیر مدال‌های رنگارنگی را در تورنمنت‌های مختلف کسب کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: من به عنوان یک دختر توانستم مدال طلای مسابقات ووشو بازی‌های آسیایی گوانگجو را کسب کنم اما در همین مسابقات شاهد بودیم که فوتبال مقامی به دست نیاورد. البته معتقدم فوتبالیست‌ها هم مانند سایر رشته‌ها زحمت می کشند اما بودجه ورزش باید عادلانه تقسیم شود.

وی افزود: باید دید سطح فوتبال ما در کجاست. واقعیت این است که بازیکنان فوتبال پول حرفه‌ای می گیرند در حالی که واقعا آن سطح حرفه‌ای را ندارند. اگر سازمان تربیت بدنی و دولت که بیشتر باشگاه‌های ورزشی زیر مجموعه آنها هستند امتیازاتی را برای سرمایه گذاری در رشته‌هایی غیر از فوتبال قائل شوند آنگاه سایر رشته‌ها نیز پیشرفت می کنند و حامیان مالی هم با انگیزه بیشتری به سراغ رشته‌هایی غیر از فوتبال می آیند.

آزادپور اظهار داشت: صداوسیما و رسانه‌ها نیز نقش مهمی در این بین دارند. وقتی تمام برنامه‌های ورزشی رسانه‌ها و اخبار مطبوعات مختص فوتبال است دیگر جای تعجب ندارد که اسپانسرها سراغ این رشته بروند و حتی بسیاری از آنها و مردم رشته‌های دیگر مانند ووشو را نشناسند و بگویند ووشو چیست؟!

وی در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم این تبعیض میان فوتبال و سایر رشته‌ها از بین برود و سرمایه ورزش عادلانه در اختیار تمامی ورزشکاران افتخارآفرین کشور قرار گیرد.