مدیران پایگاه های خبری از عملکرد خود در نبرد 8 ماهه سایبری می گویند

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، در عصری که تکنولوژی های ارتباطی فاصله بین انسان ها را به هیچ تقلیل داده است، رسانه هایی که در فضای مجازی به انعکاس وقایع خبری می پردازند، نقش مهمی در شکل دهی افکار عمومی و جهت دهی های سیاسی و اجتماعی به خود اختصاص داده اند.

ابزاری که پیش از این بارها از سوی آمریکا و سایر کشورهای غربی در دوران جنگ سرد برای غلبه بر کمونیسم و پس از آن نیز برای تخریب وجهه مسلمانان در سطح جهانی مورد استفاده قرار گرفته است.

در دوران فتنه و حوادث پس از انتخابات نیز جبهه اصلی تهاجم دشمن بر علیه جمهوریت نظام در عرصه جنگ نرم را رسانه های بیگانه و به خصوص پایگاه های اطلاع رسانی فعال در فضای مجازی تشکیل می دادند.

در نقطه مقابل نیز صدا و سیما به عنوان بازوی اصلی اطلاع رسانی نظام و همچنین خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی حامی انقلاب اسلامی نقش اصلی را درجبهه دفاعی جنگ نرم ایفا می کردند و دراین بین نقش سایت های خبری در دفع فتنه از طریق آگاه سازی مخاطبان خود غیر قابل انکار بود.

نگاهی به میزان بازدید سایت های خبری در رتبه بندی های مرسوم اینترنتی نشان می دهد، بازدید بسیاری از این سایت ها از برخی خبرگزاری های رسمی و پر جاذبه کشور نیز بیشتر است و درکنار آن اخبار منتشر شده از سوی این سایت ها نیز همواره با استقبال بسیار زیاد مخاطبان اینترنتی روبه رو شده است.

اما در کنار بحث تاثیر گذاری آیا این پایگاه های خبری توانسته اند از ظرفیت های خود به درستی استفاده کنند؟

علی رغم سکوت برخی رسانه ها، تمام تلاشمان را کردیم

محمد قادری سردبیرسایت تابناک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سایت های خبری برای دفع فتنه تلاش آن ها را مثمر ثمر می خواند و می گوید: به نظر من عملکرد رسانه های مختلف در دفع جریان فتنه یک دست نبود. صدا و سیما به عنوان رسانه ای که بنا به طبیعت خود مخاطبان بسیار زیادی دارد، بسیار موثر تر از بقیه عمل کرد. درمورد پایگاه های خبری برخی از سایت های خبری تنها در خصوص موضوع فتنه سکوت کردند، اما رسانه های ولایت مدار تمام تلاش خود را برای مقابله با جریان سازی رسانه های فتنه بکار گرفتند.

وی افزود: البته ممکن است، در این میان برخی سایت های خبری به دلیل برخی شرایط مرزهای اخلاقی را به درستی رعایت نکرده باشند که به عنوان یک نقطه ضعف در مورد عملکرد آنان مطرح است، اما به طور کلی کارنامه پایگاه خبری در این باره مناسب بوده است.

جلوگیری از تطهیر سران فتنه و روشنگری افکار عمومی

علیرضا نادعلی مدیرمسئول سایت جهان نیوز نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد سایت های خبری، عملکرد آن ها را در دو سطح طبقه بندی می کند.

این فعال رسانه ای تصریح می کند: سایت های خبری انقلابی تلاش کردند تا در دوجهت در دفع این فتنه، نظام را یاری کنند، اول این که تلاش کردند، تا چهره تطهیر شده سران فتنه را افشا کنند و مردم را در جهت شناخت صحیح این جریان یاری کنند.

وی در تشریح سطح دوم عملکرد پایگاه های خبری انقلابی افزود: پایگاه های خبری تلاش کردند تا درجهت روشنگری و بر طرف کردن فضای غبار آلود پس از فتنه حرکت کنند، البته ممکن است در این بین برخی از این سایت ها در مسیر افشا کردن چهره فتنه دچار اشتباهاتی شده باشند و برخی مرزهای اخلاقی را زیر پا گذاشته باشند.

عملکرد ضعیف صداوسیما را برای مخاطب فضای مجازی جبران کردیم

مجید رفیعی مدیرمسئول سایت خبری تحلیلی فردا نیز می گوید: عملکرد خوب و مناسب سایت های خبری اصولگرا در وقایع مختلف دوران فتنه به خصوص حوادث عاشورا سبب شد، تا مردم به سرعت بتوانند از این حوادث مطلع شده و نسبت به آن واکنش نشان دهند.

البته در این بین تمام پایگاه های خبری نیز کارنامه مناسبی دراین خصوص از خود به جا نگذاشتند و برخی تنها به سکوت و عافیت طلبی اکتفا کردند.

رفیعی با انتقاد از عملکرد صداوسیما در عدم پوشش تمام اخبار و حوادث فتنه سال گذشته تاکید کرد: در این شرایط مردم شهرهای بزرگ که محدودیتی در دسترسی به رسانه ها ندارند تنها به اخبار رسمی اکتفا نمی کردند و به دنبال دریافت اطلاعات و اخبار بیشتری از جوانب مختلف حوادث بودند.

مدیرمسئول سایت فردانیوز با اشاره نقش سایت های خبری در اطلاع رسانی و تحلیل همه جوانب و اخبار حوادث پس از انتخابات تاکید کرد: همین عملکرد موجب شد تا عطش افکار عمومی برای اطلاع از اخبار و اطلاعاتی که از منابع رسمی رسانه ای دریافت نمی شد به جای مراجعه به رسانه های غربی و ضد انقلاب از طریق پایگاه های خبری سیراب شود.

هدف رسانه های جریان مخالف حمله به جمهوریت بود

احسان صالحی سردبیر سایت رجا نیوز در این خصوص می گوید: ما در فتنه سال 88 شاهد این بودیم که تلاش وسیعی از سوی جریان رسانه ای دشمن برای القای برخی از مطالب در انتخابات سال قبل صورت گرفت که هدف از آن حمله به جمهوریت نظام بود.

وی افزود: در این برهه پایگاه های خبری طرفدار ولایت برای دفاع از نظام وارد عمل شدند اما برخی از سایت ها و پایگاه های خبری تنها به عافیت طلبی و سکوت روی آوردند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه می دهد: البته برخی پایگاه های خبری نیز بودند که نه تنها سکوت اختیار نکردند، بلکه آب به آسیاب دشمن ریختند.

صالحی در پایان گفت: اما در مجموع فعالیت سایت های خبری اینترنتی در دوران فتنه قابل قبول بود.

برخی پایگاه های خبری غافلگیر شدند

نکته قابل توجه دیگر در بررسی نقش سایت های ایترنتی در جریان فتنه، غافلگیری آن ها در مقابل هجمه خبری دشمن بود.

در روز های اول حوادث پس از انتخابات فتنه گران به اتکای آتش توپخانه ای رسانه ای خود تهاجم بسیار سنگینی را آغاز کردند.

دشمن نیز به اتکای سایت و شبکه های اجتماعی و همچنین شبکه های ماهواره ای در حال هدایت جریان فتنه بود و عملا از سوی دیگر رسانه ها و جریان های طرفدار انقلاب عملا در یک سکوت خبری کامل بسر می بردند.

مجتبی توانگر یکی از مسئولان سایت الف در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این مسئله می گوید: متاسفانه بیشتر سایت های اینترنتی اصولگرا در ابتدا به نوعی انفعال در عرصه رسانه ای دچار بودند.

وی افزود: این انفعال سبب شد تا فضا برای تحرک طرف مقابل باز شود.

توانگر تصریح می کند: گرچه بعدها این پایگاه های اطلاع رسانی رویکرد فعال تری را در پیش گرفتند، اما همین انفعال کوتاه مدت نیز قابل قبول نبود.

این سخنان موید این نکته است، که سرعت واکنش مناسب نسبت به برخی تحولات مساله مهمی است که باید از سوی این رسانه ها مورد توجه قرار بگیرد.

سردبیر سایت رجا در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: در فضای مجازی سرعت نقش بسیار مهمی را درانتشار اخبار بازی می کند.

وی افزاید: گاهی مواقع حتی تاخیر در انتشار یک خبر سبب تحلیل های گوناگون و حتی برداشت های متقاوت در عرصه رسانه های مجازی می شود.

صالحی ادامه می دهد: در ایام درگیری های مرتبط با فتنه نیز رسانه های آنان تلاش می کردند که با جو سازی های مختلف یک تجمع چند صد نفره را به عنوان یک قیام ملی جلوه دهند.

وی افزود: سرعت در واکنش به چنین اخباری سبب می شود، تا هدف آن ها از ایجاد چنین جوسازی هایی محقق نشود.

از این رو در مجموع می توان گفت اتخاذ یک راهبرد مناسب در بین پایگاه های اطلاع رسانی انقلابی زمینه برای واکنش صحیح و تهاجمی فراهم می کند.

اخلاق مداری شرط اول

مسئله دیگری که در خصوص بررسی عملکرد سایت های اینترنتی خبری قابل توجه است رعایت اخلاق و انصاف در عملکرد آنان است.

گرچه شرایط اضطراری در برخی از اوقات سبب زیاده روی هایی درباره انعکاس اخبار می شود، اما رعایت اخلاق مسئله ای است که هیچ گاه نمی توان آن را فراموش کرد.

جعفر محمدی سردبیر سایت عصر ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر تصریح می کند: متاسفانه گاهی مواقع ما شاهد زیر پا گذاشتن این مساله از سوی برخی رسانه ها و همچنین برخی افراط و تفریط ها هستیم.

وی در ادامه می افزاید:در این باره مقام معظم رهبری نیز در درس خارج خود با اشاره به این مساله بر ضرورت جلوگیری ازغیبت در مطالبی که در سایت ها و وبلاگ ها ذکر می شود، تصریح کرده اند.

این فعال رسانه ای ادامه می دهد: مسائل سیاسی گذرا هستند و در این بین تنها چیزی که باقی می ماند، اخلاق است که باید حرمت آن در جامعه حفظ شود.

اخلاق و رعایت حرمت ها مساله ای که بارها مورد تاکید بزرگان قرار گرفته است و عرف جامعه نیز بر آن تاکید می کند، از این رو به نظر می رسد ضرورت توجه به اخلاق در کنار بحث های مرتبط با فضای خبر مساله ای است که باید به عنوان یک ضرورت از سوی رسانه ها مورد توجه قرار بگیرد.



