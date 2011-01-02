60 هکتار از جنگلهای سوزنی برگ گلستان سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید سلامتی در این زمینه افزود: در مجموع وسعت آتش سوزیهای جنگل استان دو هزار و 700 هکتار بود که 99 درصد آنها در عرصه های جنگل های طبیعی و پهن برگ رخ داده است.

وی افزود: در جنگل های پهن برگی که دچار حریق شدند، درختان سالم و نهال ها باقی هستند و هیچ صدمه ای ندیده اند و این آتش سوزی ها در حد 12 درصد از برگهای سطح جنگل، درختان خشک، آفت زده، ریشه کن و افتاده در بر گرفته و دود و آتش حاصل از عرصه ها ناشی از آتش سوزی برگ های سطحی بوده است.

سلامتی گفت: جنگل های پهن برگ قابلیت احیا دارند و نیاز به تجدید کشت و جنگلکاری در آنها نیست و در جنگلهای سوزنی برگ که 60 هکتار آنها دچار حریق شد باید دوباره نهال کاشت.

وی گفت: عمده آتش سوزی ها در شهرستان علی آبادکتول، مینودشت، بخشی در کلاله و بندرت در شهرستان های دیگر استان و در حد نیم هکتار رخ داده است.

وی افزود: برنامه است که در زمستان امسال در این جنگل ها، درختانی از نوع پهن برگ که بومی منطقه هستند، کشت شود.

وقوع سالانه 120 مورد حریق

سلامتی ادامه داد: به طور متوسط سالانه 100 تا 120 مورد حریق در جنگل های استان اتفاق می افتد که بیش از 95 درصد آنها توسط نیروهای منابع طبیعی بدون اطلاع فردی مهار و خاموش می شوند.

وی گفت: ساخت جاده در عرصه های جنگلی فقط در جهت اجرای طرح های جنگلداری که مصوب شورای عالی جنگل است امکان پذیر است و تاکید منابع طبیعی بر این است که ساخت جاده در داخل طرح نیز، ضرورتی ندارد و فقط در برخی جنگل ها نیاز به مرمت دارند.

50 درصد عرصه های گلستان تحت طرح های جنگلداری

مدیرکل منابع طبیعی گلستان افزود: بیش از 50 درصد عرصه های منابع طبیعی استان تحت پوشش طرح های جنگلداری قرار دارند و در همان مجموعه برنامه های حفظ، احیاء و بهره برداری انجام می شود.

سلامتی گفت: در این عرصه ها نیز باید درختان خشک و افتاده بهره برداری شوند و حتی در همان طرح های جنگلداری نیز، بخش هایی حفاظتی و در شیب های 60 درصد هستند که برنامه بهره برداری برای آنها وجود ندارد.

جنگلهای گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد.