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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امکان استفاده از کارت ملی هوشمند به عنوان سیم کارت تلفن همراه

امکان استفاده از کارت ملی هوشمند به عنوان سیم کارت تلفن همراه

مجری طرح کارت ملی هوشمند با اعلام اینکه این کارت 42 مزیت دارد گفت: امکان استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان سیم کارت وجود دارد.

محمد ابراهیم طریقت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصدیق هویت، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت براساس رمز عبور، رمزنگاری و بیومتریک به صورتی که هم کارت هم صاحب کارت و هم سیستم بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق هویت کنند از امکانات این کارت است.

به گفته رئیس سازمان ثبت احوال، کارت هوشمند ملی از سال 1390 تولید و توزیع می شود.

وی امکان امضای دیجیتال، پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور و پشتیبانی از کاربردهای مختلف را از دیگر امکانات این کارت عنوان کرد و افزود: امکان افزودن کاربرد جدید پس از صدور، انتخابات الکترونیکی، سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، واریز یارانه نقدی، دسترسی 24 ساعته به اطلاعات و گذرنامه الکترونیکی نیز جزو کاربردهای کارت هوشمند ملی است.

طریقت ادامه داد:استفاده به عنوان سیم کارت تلفن همراه و مشاهده اطلاعات گواهینامه رانندگی توسط پلیس نیز جزو خدمات کارت هوشمند ملی است.

کد مطلب 1222765

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