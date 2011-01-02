امکان استفاده از کارت ملی هوشمند به عنوان سیم کارت تلفن همراه

محمد ابراهیم طریقت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصدیق هویت، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت براساس رمز عبور، رمزنگاری و بیومتریک به صورتی که هم کارت هم صاحب کارت و هم سیستم بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق هویت کنند از امکانات این کارت است.

به گفته رئیس سازمان ثبت احوال، کارت هوشمند ملی از سال 1390 تولید و توزیع می شود.

وی امکان امضای دیجیتال، پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور و پشتیبانی از کاربردهای مختلف را از دیگر امکانات این کارت عنوان کرد و افزود: امکان افزودن کاربرد جدید پس از صدور، انتخابات الکترونیکی، سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، واریز یارانه نقدی، دسترسی 24 ساعته به اطلاعات و گذرنامه الکترونیکی نیز جزو کاربردهای کارت هوشمند ملی است.

طریقت ادامه داد:استفاده به عنوان سیم کارت تلفن همراه و مشاهده اطلاعات گواهینامه رانندگی توسط پلیس نیز جزو خدمات کارت هوشمند ملی است.