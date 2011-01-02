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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

عقیلی در گفتگو با مهر:

استادان اعتبار خود را در جشنواره موسیقی فجر صرف نمی‌کنند

استادان اعتبار خود را در جشنواره موسیقی فجر صرف نمی‌کنند

حضور استادان در جشنواره موسیقی فجر به معنای صرف کردن اعتبار هنری خود در این رویداد فرهنگی است، اما به دلیل سطح کیفی جشنواره فجر اغلب اساتید صاحب نام حاضر نیستند اعتبار هنری خود را در این جشنواره صرف کنند.

سالارعقیلی خواننده موسیقی ایرانی ضمن بیان این مطلب دستمزد به خبرنگار مهر گفت : دستمزد اجرای هنرمندان در جشنواره موسیقی فجر پایین است و این دستمزدها نه تنها پاسخگوی اعتبار هنری اساتید نیست بلکه هزینه های جاری برگزاری یک کنسرت را نیز نمی توان پرداخت کرد.

وی در ادامه افزود : البته روند پرداخت دستمزد ها در گذشته بهتر بود اما در چند سال اخیر نحوه پرداخت دستمزدها سیر نزولی پیدا کرده است به عنوان مثال دو سال پیش کنسرتی با گروه راز و نیاز در جشنواره موسیقی برگزار کردم اما دستمزدی که به اعضای این گروه موسیقی پرداخت شد بسیار پایین بود و جوابگوی تنها بخشی از هزینه های کنسرت بود .

عقیلی در ادامه صحبت های خود به کم و کیف حمایت بخش دولتی از هنرمندان اشاره کرد و گفت : یکی از وظایف مسئولان علاوه بر برگزاری جشنواره موسیقی فجر حمایت از هنرمندان جوان در طول سال است به اعتقاد من بسیاری از هنرمندان جوان که از استعدادهای موسیقی ایران هستند هنوز اول راه هستند و نیاز به حمایت بخش دولتی دارند که این حمایت ها می تواند از طریق اعطای وام برای تولید آلبوم های موسیقی باشد و در عین حال مسئولان این اختیار را به هنرمند بدهند که آثار خود را در هر موسسه فرهنگی که مناسب دید منتشر کند.    

کد مطلب 1222778

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