ثبت دومین رکورد بزرگ اهدای پول به بزرگترین دانشنامه آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته ولز سال 2011 برای ویکی پدیا سالی خارق العاده خواهد بود زیرا امسال یک دهه از آغاز به کار این وب سایت پر مخاطب می گذرد و این برای ما بسیار مهم است که با سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی مناسب از ویکی مدیا توانسته ایم این دانشنامه را به همرا دیگر پروژه های همزمان راهی دهه بعدی کنیم.

ولز در عین حال از دریافت کمک هزینه های دیگر توسط وب سایتهای موازی با ویکی پدیا خبر داده و میانگین پشتیبانی مالی از انجمن ویکی مدیا را در حدود 22 میلیون دلار اعلام کرده است.

بر اساس گزارش سی نت، ولز می گوید پشتیبانان این وب سایتها دقیقا همان کاری را انجام می دهند که ما درباره پروژه ویکی پدیا دوست داریم، آنها گرد هم جمع شده، انچه از اطلاعات در اختیار دارند با یکدیگر به مشارکت گذاشته و کار شگفت انگیزی انجام می دهند.