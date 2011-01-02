10 درصد جمعیت بزرگترین استان کشور اتباع افغانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حضور افاغنه هم اکنون بدون شک در کنار قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین مشکلات استان بزرگ کرمان مبدل شده است و حضور گسترده این افراد در حاشیه شهر کرمان و همچنین حضور گسترده آنها در برخی شهرها مانند رفسنجان، زنگی آباد و اختیار آباد کرمان نگران کننده است.

هم اکنون یکی از بزرگترین دغدغه های اجتماعی و روانی مردم کرمان تردد این میهمانان ناخوانده از استان کرمان است اما گویی مسئولان استان کرمان عزم جدی در این خصوص ندارند و مهمترین دلیل عدم وجود این اراده تامین نیروی کار باغهای کشاورزی استان به بخصوص باغهای پسته است اما گویی مشکلات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی این افراد فراموش شده است.

هر چند برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان که هم مرز افغانستان است اسکان افاغنه ممنوع شده است که نتیجه خواست مردم و اراده مسئولان این استان بود اما گویی مسئولان کرمان تنها به ساماندهی این افراد فکر می کنند.

اما طی ماههای گذشته حتی خبری از ساماندهی این اتباع نیز نیست و هزاران افغانی مجاز و غیر مجاز در استان کرمان به راحتی بین مردم زندگی می کنند.

بخش قابل توجهی از اتباع افغانی کرمان غیرمجاز هستند

این درحالی است که بخش قابل توجهی از اتباع بیگانه افغانی اساکن کرمان غیر مجاز هستند و هیچ گونه هویت مشخصی ندارند و آزادانه در میان مردم کرمان درحال کار و زندگی هستند، زندگی دسته جمعی این افراد موجب شده است حضور آنها مشکلات بهداشتی نیر برای مردم کرمان ایجاد کند و حضور انها به مهمترین دغدغه کرمانیها مبدل شود.

وجود برخی اردوگاههای و محلهای سکونت افاغنه در نزدیکی سفره های آب زیر زمینی نیز به دغدغه ای دیگر برای مردم کرمان تبدیل شده است.

سرخک بار دیگر از طریق افاغنه در کشور شیوع یافت

اما اوج مشکلات بهداشتی این اتباع بیگانه سال گذشته زمانی بروز پیدا کرد که پس از ریشه کنی سرخک در ایران این بیماری از طریق افاغنه بار دیگر شیوع یافت و موجب شد هزینه های سنگینی در راستای واکسینه کردن مردم انجام شود.

این درحالی است که با وجود بالا بودن نرخ بیکاری در استان کرمان افاغنه هزاران فرصت شغلی در این استان را اشتغال کرده اند و در مقابل کارگران کرمانی در میدانهای کار کرمان عموما بدون کار و دست مزد باقی می مانند.

80 هزار فرصت شغلی کرمان در اختیار افغانها

مدیرکل کار و امور اجتماعی کرمان با اشاره به حضور افاغنه در کرمان و تاثیر ان بر اشتغال استان گفت: 80 هزار فرصت شغلی استان کرمان توسط افاغنه اشغال شده است.

سیدجواد منصوری اظهار داشت: طبق آمار 15 درصد از جمعیت کارگری استان کرمان را افاغنه تشکیل می دهند و در مجموع در استان کرمان 80 هزار فرصت شغلی توسط اتباع بیگانه غیر مجاز اشغال شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: این افراد بیشتر در کارهای سخت همچون کا در در کوره، مرغداریهای و گاوداریها و یا جمع آوری مواد ضایعاتی مشغول بکار هستند که اکثرا از درآمد مطلوبی نیز برخوردارند، این درحالی است که طبق قانون کار استفاده از نیروی کار خارجی غیر مجاز خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد.

20 هزار فرصت شغلی جیرفت را افغانها گرفته اند

یکی از شهرستانهای کرمان که شاهد وجود افاغنه است شهر جیرفت در جنوب کرمان است فرماندار جیرفت در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به نرخ بیکاری 12 درصدی در این شهرستان اظهارداشت: متاسفانه 20 هزار فرصت شغلی جیرفت در اختیار افاغنه است.

ابراهیم غنچه پور گفت: با توجه به محرومیت جنوب استان کرمان ایجاد اشتغال برای جنوب کرمان از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است که باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: در استان کرمان که دارای نرخ بیکاری 14.8 درصد است شهرستان جیرفت با نرخ بیکاری 12 درصد مواجه است که امیدواریم با افزایش زمینه های اشتغال کاهش یابد.

فرماندار جیرفت بر نقش اتباع بیگانه در افزایش نرخ بیکاری تاکید کرد و گفت:حداقل 15 هزار و حداکثر 20 هزار شغل در شهرستان جیرفت در دست اتباع بیگانه قرار دارد که در بالا رفتن نرخ بیکاری نقش مستقیم دارد.

از سوی دیگر وجود اتباع بیگانه مجاز و غیر مجاز در کرمان و با توجه به تفاوت شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان مشکلات اجتماعی متعددی را نیز به وجود آورده است.

ازدواج افاغنه با زنان ایرانی موجب مشکلات متعدد شده است

در این خصوص دادستان کهنوج گفت: ازدواج افاغنه با زنان ایرانی موجب مشکلات اجتماعی در منطقه شده است.

علی سیدی با اشاره به اینکه ورود اتباع غیرمجاز بیگانه به کهنوج از مهمترین معضلات اجتماعی این شهرستان است گفت: ازدواج افاغنه با زنان ایرانی موجب بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی شده است.

این مسئول قضایی با اشاره به وجود اتباع بیگانه غیرمجاز در کهنوج اظهارداشت: ورود غیرمجاز اتباع بیگانه و متکدیان پاکستانی از معضلات مهم و آسیب زای منطقه است.

وی تصریح کرد: ازدواج افاغنه با زنان ایرانی و عدم تقید و تعهد آنان به سرپرستی خانواده و رها کردن همسر باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در این منطقه شده و تدبیر مسئولین متولی را برای ساماندهی این امر می طلبد.

نیمی از افاغنه کرمان غیرمجاز هستند

رئیس کل دادگستری کرمان نیز با اشاره به وجود 200 هزار افغانی در کرمان گفت: بیش از نیمی از این افراد افاغنه غیر مجاز هستند.

حجت الاسلام علی توکلی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات استان کرمان ناشی از حضور افاغنه در استان کرمان است.

وی ادامه داد: در استان کرمان 200 هزار نفر افغانی وجود دارد که از این تعداد تنها 75 تا 80 هزار نفر آنها مجوز دارند و بیش از نیمی از آنها غیر مجاز هستند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از مشکلات و دغدغه های کرمان وجود اتباع بیگانه خارجی است و طبق آمار 10 درصد از جمعیت کرمان را افاغنه تشکیل می دهند.

کرمان باید منطقه ممنوعه افاغنه شود

غلامررضا کرمی افزود: شخصا معتقدم استان کرمان باید برای وجود افاغنه ممنوع اعلام شود و این مسئله باید به مطالبه جدی مسئولان کرمان تبدیل شود.

وی ادامه داد: در کرمان بالای 200 هزار نفر افغانی وجود دارد که 70 هزار نفر را افاغنه مجاز تشکیل می دهند و متاسفانه 120 هزار نفر از آنها را اتباع بیگانه غیر مجاز تشکیل می دهد.

کرمی خاطرنشان کرد: افاغنه غیر مجاز تعداد قابل توجهی از این افراد را تشکیل میدهند و متاسفانه 30 درصد جرایم خشن استان کرمان نیز توسط این افراد روی می دهد.

وی افزود: بحث افاغنه در کرمان جدی است و مسئولان باید اقدام جدی در این خصوص انجام دهند.