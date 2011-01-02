طرح مرمت حمامهای بیگ قره ضیا الدین و میرزا رسول مهاباد پایان یافت

وحید بوستان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: آسیب شناسی و طرح مرمت حمام بیگ جوان قره ضیا الدین شامل شناخت جغرافیایی، تاریخی، معماری، تصاویر و مدارک معماری اثر پایان یافته و آماده تجهیز جهت بازدید علاقه مندان به آثار تاریخی و معماری است.
وی سبک سازی سقف شامل برداشتن لایههای فرسوده کاهگل و خاک آوار تا رسیدن به طاق اصلی، تراشیدن اندود کاهگل دیوارهای خارجی و اندود آهکی بدنه داخلی وتخریب بخشهای آسیب دیده در بدنهها و طاقها را از جمله اقدامات مرمتی در این حمام تاریخی دانست.
معاون میراث فرهنگی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی تخریب کف فرسوده درون فضاهای حمام، تفکیک مصالح قابل استفاده از درون خاک آوار موجود در فضاها، تخریب پوشش گربه روهای موجود در درون گرمخانه، تهیه مصالح و اجرای درپوش بتونی برای گربه روها و تمیز کردن و مرمت جدارههای گربه روها را از دیگر اقدامات مرمتی در این بنا دانست.
بوستان احمدی با اشاره به تهیه مصالح و بازسازی طاقهای تخریب شده و دوخت و دوز طاقهای آسیب دیده با آجر ختایی، اظهار داشت: تمام طاقها با دوغاب عسلی گچ آرمه شده با توری مرغی استحکام بخشی میشوند.
وی با بیان اینکه تهیه مصالح و اجرای آجر فرش با آجر ختایی و ملات ماسه و سیمان انجام میشود، خاطر نشان کرد: همچنین تهیه و ساخت در و پنجره چوبی با چوب گردو و روغن کاری شده با روغن برزک و بند کشی تمام بدنههای داخلی و خارجی با سیمان پرتلند تیپ دو و پودر سنگ انجام شده است.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تهیه، ساخت و نصب نورگیر با پروفیل توخالی آهنی در دستور کار قرار دارد، افزود: دوخت و دوز بدنههای سنگی و آجری در مناطق مورد نیاز انجام خواهد شد.
به گفته بوستان احمدی براساس معماری بنا و بررسیهای به عمل آمده، قدمت این اثر تاریخی اواخر دوره قاجار یا اوایل پهلوی تخمین زده میشود.
فصل پایانی طرح مرمت حمام میرزا رسول مهاباد ورق خورد
نظر شما