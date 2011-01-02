طرح مرمت حمامهای بیگ قره ضیا الدین و میرزا رسول مهاباد پایان یافت

وحید بوستان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: آسیب شناسی و طرح مرمت حمام بیگ جوان قره ضیا الدین شامل شناخت جغرافیایی، تاریخی، معماری، تصاویر و مدارک معماری اثر پایان یافته و آماده تجهیز جهت بازدید علاقه مندان به آثار تاریخی و معماری است.

وی سبک سازی سقف شامل برداشتن لایه‌های فرسوده کاهگل و خاک آوار تا رسیدن به طاق اصلی، تراشیدن اندود کاهگل دیوارهای خارجی و اندود آهکی بدنه داخلی وتخریب بخشهای آسیب دیده در بدنه‌ها و طاق‌ها را از جمله اقدامات مرمتی در این حمام تاریخی دانست.

معاون میراث فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی تخریب کف فرسوده درون فضاهای حمام، تفکیک مصالح قابل استفاده از درون خاک آوار موجود در فضاها، تخریب پوشش گربه روهای موجود در درون گرمخانه، تهیه مصالح و اجرای درپوش بتونی برای گربه روها و تمیز کردن و مرمت جداره‌های گربه روها را از دیگر اقدامات مرمتی در این بنا دانست.

بوستان احمدی با اشاره به تهیه مصالح و بازسازی طاق‌های تخریب شده و دوخت و دوز طاق‌های آسیب دیده با آجر ختایی، اظهار داشت: تمام طاق‌ها با دوغاب عسلی گچ آرمه شده با توری مرغی استحکام بخشی می‌شوند.

وی با بیان این‌که تهیه مصالح و اجرای آجر فرش با آجر ختایی و ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: همچنین تهیه و ساخت در و پنجره چوبی با چوب گردو و روغن کاری شده با روغن برزک و بند کشی تمام بدنه‌های داخلی و خارجی با سیمان پرتلند تیپ دو و پودر سنگ انجام شده است.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تهیه، ساخت و نصب نورگیر با پروفیل توخالی آهنی در دستور کار قرار دارد، افزود: دوخت و دوز بدنه‌های سنگی و آجری در مناطق مورد نیاز انجام خواهد شد.

به گفته بوستان احمدی براساس معماری بنا و بررسی‌های به عمل آمده، قدمت این اثر تاریخی اواخر دوره قاجار یا اوایل پهلوی تخمین زده می‌شود.

فصل پایانی طرح مرمت حمام میرزا رسول مهاباد ورق خورد

وی در ادامه همچنین از اتمام آسیب شناسی و تهیه طرح مرمت حمام میرزا رسول واقع در شهرستان مهاباد خبر داد و بیان داشت: در این راستا عملیات اجرایی طرح مرمت حمام میرزا رسول به زودی آغاز می‌شود.

معاون میراث فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی اظهار داشت: با تبدیل این حمام به یک کارگاه مرمتی، اقداماتی چون تمیز کردن بنا از خاکروبه و مصالح زاید و انتقال آن به بیرون، بازکردن مجاری و کانال‌های آبرو و کنترل عوامل انسانی به منظور جلوگیری از نوشتن یادگاری روی دیوارها باید انجام شود.

بوستان احمدی گفت: برای جلوگیری از رطوبت صعودی از سمت کف اقداماتی چون ایجاد کانال ناکش در پای دیوارهای کناری و اصلی بنا و کف سازی مناسب در پیرامون بنا با شیب بیشتر پیشنهاد شده بطوریکه نیاز به انجام عملیات مرمت تکمیلی این حمام به دلیل نبود آسیب زیاد یا نقصان بسیار کمرنگ خواهد بود.