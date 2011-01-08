جلسه امتحان دادگاه حسابرسی و انتقام گیری نیست

علی اصغر عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش معلمان در کاهش میزان استرس و اضطراب دانش آموزان در فصل امتحانات گفت: معلمان باید قبل از اتمام کلاسها و شروع امتحانات به دانش آموزان اطمینان بدهند و آنها را از امتحان نترسانند و به آنها بگویند که سئوالات از کتاب درسی طراحی شده و فقط با مطالعه کتابهای درسی خود به راحتی می توانند به سؤالات پاسخ دهند.

وی افزود: همچنین معلمان باید قبل از امتحانات اصلی از امتحانات مستمر و خودآزمایی به منظور آشنا کردن دانش آموزان با سئوالات و نحوه امتحان استفاده کنند و از ایجاد رقابت ناسالم در میان دانش آموزان بپرهیزند.

کارشناس شغلی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش هدف امتحان را ارزیابی دانسته های دانش آموزان عنوان کرد و گفت: معلمان از انتظار و توقع بیش از حد در طرح سئوالات امتحان اجتناب کرده و در طرح سئوال اصول سنجش و اندازه گیری به خصوص سطح دشواری سؤالات را رعایت کنند.

عظیمی با بیان اینکه در ارزشیابی میزان یادگیری دانش آموزان نباید فقط نمره امتحان، ملاک و معیار باشد گفت: همچنین معلمان در زمان تصحیح اوراق وضعیت تحصیلی دانش آموز را در طول ترم نیز در نظر بگیرند و با این نگاه برگه امتحانی آنها را تصحیح کنند.

به گفته عظیمی اضطراب ناشی از امتحان نه تنها باعث می شود که دانش آموزان نتوانند با مهارت و سرعت مناسب و به طور کاملا واضح فکر کنند و پاسخهای مطلوب ارائه دهند، بلکه آرامش روانی آنها را نیز به مخاطره می اندازد. بسیاری از اختلالات روانی و بیماریهای جسمانی در کودکان و نوجوانان ناشی از یک منبع قوی اضطراب است.