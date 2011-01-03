تجمیع بودجه جوانان تمام دستگاهها در وزارتخانه ورزش و جوانان

هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی به واسطه برنامه کوچکسازی دولت و کاهش بار اجرایی بر دوش رئیس جمهور ضروری بود.

نماینده مردم بروجرد ادامه داد: این ادغام سبب ارتقاء کیفی هر دو سازمان خواهد شد زیرا نمایندگان به صورت مستمر فعالیتهای این وزارتخانه را رصد کرده و مسئولان آن نیز از این پس باید در مقابل عملکردشان به مجلس پاسخگو باشند.

مقدسی تصریح کرد: در حوزه جوانان می توان فعالیتهای گسترده و فراگیری انجام داد که نیاز به متولی داشت.

نماینده مردم بروجرد گفت: اعتباراتی که در همه وزارتخانه ها و دستگاهها در خصوص ورزش و جوانان است در وزارتخانه جدید تجمیع خواهد شد.



