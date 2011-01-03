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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تجمیع بودجه جوانان تمام دستگاهها در وزارتخانه ورزش و جوانان

تجمیع بودجه جوانان تمام دستگاهها در وزارتخانه ورزش و جوانان

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بودجه جوانان تمام نهادها و سازمانها در وزارتخانه ورزش و جوانان تجمیع می شود.

هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی به واسطه برنامه کوچکسازی دولت و کاهش بار اجرایی بر دوش رئیس جمهور ضروری بود.

نماینده مردم بروجرد ادامه داد: این ادغام سبب ارتقاء کیفی هر دو سازمان خواهد شد زیرا نمایندگان به صورت مستمر فعالیتهای این وزارتخانه را رصد کرده و مسئولان آن نیز از این پس باید در مقابل عملکردشان به مجلس پاسخگو باشند.

مقدسی تصریح کرد: در حوزه جوانان می توان فعالیتهای گسترده و فراگیری انجام داد که نیاز به متولی داشت.

نماینده مردم بروجرد گفت: اعتباراتی که در همه وزارتخانه ها و دستگاهها در خصوص ورزش و جوانان است در وزارتخانه جدید تجمیع خواهد شد.


 

کد مطلب 1222809

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