"ترین ها" در آموزش عالی ایران/ جداولی خواندنی از وضعیت دانشجویی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات حاصل از اطلس ملی آموزش کشور که توسط دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده حدود 5 درصد از جمعیت کشور دانشجو هستند.

در 11 استان کشور نسبت دانشجو به جمعیت بیش از این مقدار است. استان سمنان با نسبت دانشجو به جمعیت حدود 5/13 درصد بالاترین مقدار این نسبت را داراست که بخش قابل توجهی از این درصد به دانشجویان غیربومی اختصاص دارد.

دماوند بالاترین نرخ نسبت دانشجو به جمعیت در میان شهرستانها

شهرستان دماوند با نسبت دانشجو به جمعیت حدود 40 درصد بالاترین مقدار این نسبت را داراست که قسمت اعظم آن اختصاص به دانشجویان غیربومی پیدا می کند. در 6 شهرستان، تعداد دانشجو بیش از یک چهارم جمعیت شهرستان و در 25 شهرستان تعداد دانشجو بیش از 10 درصد جمعیت شهرستان است.



20 شهرستان آموزش عالی ندارند

همچنین بر اساس اطلاعات اطلس ملی آموزش، از مجموع 367 شهرستان کشور 347 شهرستان دارای واحد آموزش عالی هستند که 15 درصد از مراکز و مؤسسات آموزش عالی در استان تهران مستقر هستند.



از بین حدود دو هزار مرکز و مؤسسه آموزش عالی در کشور که در سال 1387 مشغول به فعالیت بوده‌اند 15 درصد از مراکز و مؤسسات آموزش عالی در استان تهران مستقر هستند.

تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالی در استان تهران حداقل سه برابر متوسط سایر استانهای کشور است. در این سال کمترین تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالی در استان کهگیلویه و بویراحمد مستقر بود که کمتر از یک درصد کل تعداد مراکز و مؤسسات آموزش عالی در کشور است.

استانهای دارای کمترین و بیشترین مرکز آموزش عالی درصد میزان مرکز آموزش عالی استان تهران 15 درصد استان کهگلویه و بویر احمد کمتر از 1 درصد در نیمی از استان‌های کشور نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، همدان و یزد تمامی شهرستان‌ها دارای واحد آموزش عالی بودند و از این جهت کمترین پوشش مراکز و مؤسسات آموزش عالی در شهرستان‌ها 71 درصد است.

به طور حتم بیش از 71 درصد از شهرستان‌های هر استان دارای حداقل یک واحد آموزش عالی است از مجموع 367 شهرستان کشور 347 شهرستان دارای واحد آموزش عالی و 20 شهرستان فاقد مرکز یا موسسه آموزش عالی بوده‌اند.

197 واحد آموزش عالی در تهران

در بین شهرستانهای دارای واحد آموزشی، شهرستان تهران با 197 واحد آموزشی بیشترین تعداد واحد آموزشی را در سطح شهرستانهای کشور دارد.

20 درصد واحدهای آموزش عالی در 5 شهرستان

تنها پنج شهرستان از کل شهرستانهای کشور بیش از 35 واحد آموزشی در خود دارند و این شهرستانها حدود 20 درصد از کل واحد‌های آموزش عالی کشور را در خود جای داده‌اند این امر نشان از تمرکز بیش از حد در آموزش عالی کشور است.



معرفی پر دانشجوترین و کم دانشجوترین استانها



براساس اطلاعات حاصل از اطلس ملی آموزش کشور، از سال 1387 تعداد سه میلیون و 461 هزار و 494 دانشجو یعنی در حدود 5 درصد از جمعیت کشور در مراکز و مؤسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.



20 درصد جمعیت دانشجویی کل کشور در تهران

استان تهران با تعداد 708 هزار و 449 دانشجو بیشترین تعداد دانشجوی کشور را با نسبت 41/20 درصد از دانشجویان کشور (یک پنجم از کل دانشجویان) را در خود جای داده است و استان خراسان شمالی با تعداد 27 هزار و 441 دانشجو کمترین تعداد دانشجو را دارا و تنها 8/0 درصد از دانشجویان کشور را در خود جای داده است.

5 استان پر دانشجوی کشور

پنج استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان در مجموع بیش از 8/45 درصد از دانشجویان کشور را در خود جای داده اند و سهم 25 استان دیگر حدود 56 درصد است.

استانهای دارای بیشترین دانشجو سهم استانها از دانشجویان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان 45/8 درصد 25 استان دیگر 56 درصد



تهران و مشهد پر دانشجوترین شهرهای کشور

شهرستان تهران با تعداد 453 هزار و 424 دانشجو و سهم 1/13 درصدی بیشترین دانشجو را در بین شهرستان‌های کشور دارد. همچنین شهرستان مشهد با سهم 4/3 درصدی دانشجو از کل دانشجویان کشور معادل یک چهارم تهران دانشجو دارد.

در مجموع نزدیک به 20 درصد دانشجویان کشور در سه شهرستان تهران، مشهد و اصفهان مشغول به تحصیل هستند بدین ترتیب نه تنها در سطح استان بلکه در سطح شهرستان‌ها نیز توزیع متوازن دانشجو صورت نپذیرفته است.

پردانشجوترین شهرستانهای کشور درصد میزان دانشجو تهران 31/1 مشهد 3/4

در 70 درصد از استان‌های کشور، دانشگاه آزاد اسلامی بالاترین سهم را از جمعیت دانشجویی استان و در 27 درصد از استان‌های کشور، دانشگاه پیام نور بیشترین سهم از جمعیت دانشجویی استان را داراست به این ترتیب در 97 درصد از استان‌های کشور این دو دانشگاه بیشترین سهم دانشجو را دارند.

پرجمعیت ترین دانشگاههای کشور درصد استانهایی که دارای دانشجویان دانشگاههای آزاد و پیام نور هستند دانشگاه آزاد اسلامی 70 درصد دانشگاه پیام نور 27 درصد

شلوغ ترین استانها و شهرها از نظر جمعیت دانشجویان فوق لیسانس و دکتری



بر اساس اطلاعات حاصل از اطلس ملی آموزش کشور، حدود 46 درصد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تهران مشغول به تحصیل هستند استان دوم از این نظر اصفهان است که 5/7 درصد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی یعنی حدود یک ششم دانشجویان تحصیلات تکمیلی تهران را در خود جای داده است.