زادگاه رئیس جمهور ایستگاه آخر دور سوم سفرهای استانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در دور اول سفر هیات دولت به استان سمنان 251 مصوبه در قالب یک‌هزار طرح مصوب شده بود که به گفته مسئولان این استان تاکنون 90 ‌درصد این مصوبات اجرا شده‌اند‌، همچنین در دور دوم سفر هیئت دولت به زادگاه رئیس جمهور 170 مصوبه برای شتاب بخشیدن به پیشرفت و آبادانی این استان در نظر گرفته شده بود که به گفته مسئولان استان تا کنون بیش از 50 درصد این مصوبات به اجرا در آمده اند.

از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان سمنان می توان به "احداث 18 طرح بزرگ صنعتی با 2800 میلیارد ریال ، 19 هزار واحد مسکونی بـا 2100 میلیارد ریـال اعتبار و اختصـاص 100 میلیارد ریـال تسهیـلات قـرض الحسنه بـرای سـاخت مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی" اشاره کرد.

البته در بخش عمران شهری اختصاص "251 میلیارد ریال برای توسعه فعالیت ها از جمله حوادث پیش بینی نشده و نوسازی بافت هـای فرسوده استان سمنان ، 100 میلیارد ریال برای اجرای طرح هـای آبخیزداری ، 65 میلیارد ریال برای تامین گاز 30 روستا و معافیت مالیاتی 10 ساله برای واحد هـای جدیدالاحداث از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان" نیز از مهمترین مصوبـات هیات دولت در آخرین سفر استانی دور دوم به سمنان بود.

براساس این گزارش همزمان با سفر هیات دولت به استان سمنان در دور دوم سفرهای استانی با حضور اعضای کابینه طرح‌هایی نیز به بهره‌برداری رسید که به آنها اشاره می شود.

افتتاح فاز اول خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق کشور

رئیس‌جمهوری در سفر استانی خود به استان سمنان فاز اول بزرگترین خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق کشور را افتتاح کرد. این طرح به طول 525 کیلومتر و به ارزش 6‌هزار‌میلیارد ریال و ظرفیت انتقال گاز 60‌میلیون مترمکعب در روز است‌. محل اجرای این طرح از پارچین در شرق تهران آغاز و با عبور از شهرهای گرمسار، سمنان، شاهرود در منطقه میامه دشت به پایان می‌رسد. ارزش اجرایی این طرح 6‌هزار‌میلیارد ریال است.

افتتاح خط تولید ورق‌های گالوانیزه

همزمان با دور دوم سفر استانی هیات دولت به سمنان با حضور وزیر صنایع و معادن بهره‌برداری از خط تولید ورق‌های گالوانیزه در کارخانه نورد و لوله سمنان آغاز شد. این خط تولید با سرمایه‌گذاری ریالی بیش از 201‌میلیارد ریال و ارزی 12‌میلیون دلار ایجاد شده است و سالانه 240‌هزار تن ورق‌های گالوانیزه گرم با ضخامت 25 صدم تا چهار‌میلیمتر تولید و عرضه می‌کند.

افتتاح اولین واحد تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم

اولین واحد تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم در کشور نیز در دور دوم سفرهای استانی هیات دولت به سمنان افتتاح شد. این واحد با ظرفیت تولید سالانه دو‌هزار تن سولفات پتاسیم در زمینی به مساحت هفت‌هزار پانصد مترمربع و زیربنای پنج‌هزار و 700 متر افتتاح شد.مدت اجرای این طرح سه سال به طول انجامید و بیش از 60 میلیارد ریال هزینه شده و سرمایه ثبتی اولیه 9میلیون و 100‌هزار ریال جهت تولید کود سولفات پتاسیم است.

آغاز فعالیت دانشکده شیمی، نفت و گاز



فعالیت دانشکده شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان نیز همزمان با سفر دوم هیات دولت و رئیس‌جمهوری به استان سمنان آغاز شد. این دانشکده با 447 نفر دانشجو در شش رشته کارشناسی، ارشد و دکترا و سه گروه پژوهشی فعالیت دارد و با ایجاد آن شمار دانشکده‌های دانشگاه سمنان به 12 دانشکده افزایش یافت.



بهره برداری از 55فرستنده‌ رادیویی و تلویزیونی

همزمان با این سفر بهره‌برداری از 55فرستنده رادیویی و تلویزیونی نیز در این استان آغاز شد. مهم‌ترین این فرستنده‌ها که با هدف تکمیل و توسعه پوشش رادیویی و تلویزیونی شبکه‌های استانی و کشوری ایجاد شده، شامل دو فرستنده دو کیلووات شبکه خبر و شبکه استانی در گرمسار است. براساس این گزارش، برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر 4‌میلیارد ریال هزینه شده است.

بهره برداری از استخر ذخیره آب کشاورزی

استخر ذخیره آب کشاورزی در سرخه سمنان نیز همزمان با سفر هیات دولت به سمنان بهره‌برداری شد.حجم ذخیره این استخر 13هزار مترمکعب آب است.این استخر با سازه بتنی ساخته شده و منبع تغذیه آن، رودخانه و قنوات اصلی سرخه با آبدهی 200 لیتر در ثانیه است. برای ساخت این استخر آب ذخیره کشاورزی، 10میلیارد و 60میلیون ریال هزینه شده است.

آغاز ساخت 5300 واحد مسکن مهر

کلنگ ساخت 5‌هزار و 300 واحد مسکونی از طرح‌های تعاونی‌های مسکن مهر نیز با حضور وزیر تعاون و جمعی از مسئولان استانی در سمنان به زمین زده شد. مساحت کل زمین این طرح 73 هکتار بوده که ایجاد مراکز فرهنگی، تجاری و تفریحی نیز در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

آغاز ساخت پایانه صادراتی در گرمسار

همزمان با سفر هیات دولت به استان سمنان ساخت پایانه صادراتی شهرستان گرمسار در زمینی به مساحت 200‌هزار متر مربع آغاز شد. این پایانه صادراتی با هدف صادرات محصولات کشاورزی و نمک شهرستان گرمسار در کنار جاده گرمسار - قم ساخته می‌شود. این پایانه دارای 29واحد از بخش‌های مختلف از جمله سرد خانه‌، سیلوی گندم‌، بانک‌، گمرک و غیره است

برای ساخت این پایانه صادراتی 300میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است و برای انجام مطالعات آن پنج‌میلیارد ریال هزینه شده است.

این گزارش می افزاید با تصویب هیئت وزیران 7 منطقه نمونه گردشگرى جدید در استان سمنان که عبارتند ازمناطق آهوان (سمنان)، چاشم (مهدیشهر)، تنگه زندان (دامغان)، قالیباف (گرمسار)، پیغمبران (سمنان)، عباس‌آباد (شاهرود) و رضا آباد خارتوران (شاهرود) به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین شدند. بر اساس این مصوبه، این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهد بود.

گفتنی است، هم اکنون از سوی دستگاههای اجرایی استان سمنان 200 پروژه مهم و تاثیرگذار در سومین جلسه هیئت دولت در استان زادگاه رئیس جمهور آماده تصویب شده است. ضمن اینکه به گفته مسئولان این استان دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در این استان پیش بینی شده است.

هشتاد و سومین سفر استانی دولت به سمنان در حالی است که با تنها 8 سفر دیگر به استان های باقی مانده پرونده سومین دور این سفرها نیز بسته خواهد شد. امری که با توجه به مهلت 3 ماهه تا پایان سال کاملا محتمل به نظر می رسد.

با پایان یافتن این دور از سفرهای استانی، رئیس جمهور احمدی نژاد صاحب رکورد عجیب و دست نیافتنی حداقل 3 بار سفر به تمام استان های کشور شده و با اتکا به این سرمایه ارزشمند تجربی و اجرایی خود را آماده دور چهارم سفرها خواهد کرد.

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گزارش از محمدابراهیم پاکزاد