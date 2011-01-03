صهیونیستها و صلح؛ از "لیبرمن" راننده کامیون تا سوداگری نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، "آویگدور لیبرمن" در اظهاراتی در 27 دسامبر(6 دی) صلح با فلسطینی ها را نه تنها غیر ممکن بلکه مشخصاً "ممنوع" دانست.

این اظهارات نه تنها سبب خشم برخی گروههای داخلی از سیاست های دولت ائتلافی به رهبری لیکودی ها شد، بلکه محافل بین المللی نیز چنین اظهاراتی را متناقض با ادعای دولت بنیامین نتاننیاهو برای تعهد رژیم اسرائیل به صلح دانستند.

در همین رابطه "ویلیام بیمن" استاد دانشگاه "مینه سوتا" در آمریکا در گفتگو با مهر در باره علل چنین اظهاراتی از سوی یک مقام رسمی صهیونیستی گفت: لیبرمن سابقاً در روسیه راننده کامیون بوده و سطح اطلاعات و ذکاوت، قضاوت و حساسیت او هم منعکس کننده پس زمینه ذهنی ایشان است.

بیمن در ادامه می گوید: لیبرمن رهبری و هدایت یک حزب نژادپرست را که بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی به آن نیاز داشت بر عهده دارد. انتصاب او بعنوان وزیر خارجه معامله ای بود که نتانیاهو باید آن را می پذیرفت.

رئیس بخش مطالعات خاورمیانه در دانشگاه میه سوتا در ادامه می گوید: من به صلح در دولت ائتلافی نتانیاهو خوش بین نیستم اما در صورتی که آمریکا به فشارهای خود ادامه دهد امکان دستاوردهای کوتاه مدت وجود دارد. در مورد بیت المقدس سیاستمداران اسرائیلی عقیده دارند که این شهر قابل تقسیم نیست و این شعار حزب شاس دیگر عضو دولت ائتلافی نتانیاهو نیز است و اگر نخست وزیر این را نمی گفت دولتش از هم می پاشید.

نویسنده کتاب "شیطان بزرگ در برابر روحانیون" درباره میانجیگری آمریکا و بی تاثیر بودن آن و همچنین لزوم پیوستن دیگر بازیگران به روند سازش در خاورمیانه می گوید: توانایی آمریکا برای میانجیگری صلح با جو سیاسی حاکم در داخل تغییر می کند. با پیروزی اخیر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره ما می توانیم انتظار داشته باشیم که آمریکا کمتر از گذشته به اسرائیل فشار وارد کند و گاهی اوقات این مسائل غیر قابل پیش بینی هستند.