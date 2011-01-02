نگارش رمانی درباره انحرافات گروهک منافقین

جواد افهمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این رمان به جریانات زندان اوین و فعالیت گروههای انقلابی اعم از مذهبی و لائیک و اتفاقاتی می‌پردازد که مابین سالهای 50 تا 57 در این زندان و برای اعضای گروهکهای چریکهای فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروههای انقلابی و البته با محوریت گروه اخیر (سازمان منافقین خلق) رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌خواهد اسناد و مدارک فراوان در این زمینه را در قالب یک رمان تدوین کند؟ افزود: بن‌مایه هر رمانی اسناد و تحقیق درباره آنهاست. ضمن اینکه من قائل به این نیستم که در رمان الزاماً باید حقایق گفته شود. باید ضمن پژوهش به سبک رمان‌نویسی هم وفادار بود.

این نویسنده با اشاره به دو اثر دیگر خود در همین زمینه ادامه داد: یکی دو سالی است در حال و هوای جریانات مربوط به انقلاب قرار گرفته‌ام که حاصل آن یکی کتاب چاپ شده "ستاره‌های دب اصغر" (درباره یک گروهک چریکی در نهاوند که قبل از انقلاب همه اعضایش کشته شدند) و دیگری کتاب در دست چاپ "خورشید بر شانه راستشان می‌تابید" (درباره ترور اشرف پهلوی) است.

افهمی با اشاره به غنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: با وجود چنین مرکزی امکان سوژه‌یابی برای نویسندگان برای نگارش رمانهایی درباره انقلاب فراهم است و به نظرم موضوعات بسیار جالبی وجود دارند که گنجایش تبدیل به رمان را دارند.

وی افزود: محوریت رمان اخیر من هم انحرافات گروهک تروریستی مجاهدین خلق بود که منجر به کشتارهای خونین در این سازمان در سال 54 شد. سعی کرده‌ام این موضوع را از خلال اتفاقاتی که مابین سالهای 50 تا 57 برای اعضای این گروهک در زندان اوین رخ داده است نشان دهم.

این نویسنده ادامه داد: در حال حاضر مراحل اولیه نوشتن این رمان را طی می‌کنم و هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده‌ام و لزوماً هم نمی‌خواهم با ناشران قبلی برای چاپ آن همکاری کنم.