آذربایجان غربی متحمل آسیبهای جدی در زمینه ترانزیت مواد مخدر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمد علی نصرتی در اولین کنگره علمی پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه پیام نور ارومیه، مواد مخدر را موضوع سیاسی و ابزاری در دست دشمنان دانست و افزود: به دلیل همسایگی ایران و قرار گرفتن این کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به کشورهای غربی، سالانه شاهد پیچیده تر شدن نحوه تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر سنتی و افزایش مخدرهای صنعتی در کشور هستیم.

وی با اشاره به افزایش قارچ گونه کارگاه های تولید خدرهای صنعتی در سطح کشور و استان، اظهار داشت: مواد مخدر یکی از موضوعات مهم در قالب جنگ نرم توسط دشمن بوده و آنان در صدد ضربه زدن به انقلاب برای رسیدن به اهداف خود از هر طریق هستند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در ادامه خاطر نشان کرد: دشمن از طریق ترویج مصرف مواد مخدر در جامعه بویژه جوانان سعی در از بین بردن معنویت و معرفت و ایجاد و روحیه نخوت، ناامیدی و بی حوصلگی به جای شهادت طلبی، جهاد و حق طلبی است.

سردار نصرتی مواد مخدر را منشا بسیاری از جرایم و اتفاقات ناهنجار در جامعه دانست و بیان داشت: بخش عمده جرایم در حوزه کار پلیس منشا اعتیاد داشته به طوری که مواد مخدر انسجام خانواده ها را بهم ریخته که در این راستا اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر به استان ابلاغ شده است.