سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبل از اینکه یک قانون و مقرراتی تصویب شود باید همه نظرات کارشناسی گرفته شود تا قانون هر چه باشد به بهترین نحو اجرا شود و محاسن و معایب آن روشن شود. هر چند سازمان تربیت‌بدنی دیر به این مسئله پرداخت اما روز گذشته جلسه‌ای را با حضور روسای فدراسیون‌ها در این باب برگزار کرد.

وی با بیان اینکه من در مخالفت با این طرح نظرم را ارائه کرده‌ام، افزود: ورزش موضوع فرابخشی است و شاید در صورت لزوم خود در محدوده و قالب یک وزارتخانه مستقل بگنجد اما در این طرح این سازمان با بخشی مهمتر از خود یعنی جوانان ادغام می‌شود.

رئیس فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: طبیعتا در آن وزارتخانه دیگر ورزش تمام اولویت کاری نیست بلکه بخشی از یک تصمیم گیری بزرگ خواهد شد که به طور حتم محدود هم می‌شود. سیستم ستادی و اداری ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها ساز و کار خاص خود را دارند و در قالب یک وزارت‌خانه نمی‌گنجند.

وی ادامه داد: به نظر من موضوع طرح شده تنها به دلیل عدم پاسخگویی مناسب و امکان نظارت بر ورزش، مجلس را وادار به تصمیم‌گیری در خصوص تبدیل این سازمان به یک وزارتخانه گرفته است. این طبیعی است که در جاهایی که وزارتخانه داریم مشکلات نظارتی کم نداریم و بدون مشکل هم نیستیم.

هاشمی تاکید کرد: باید بحث نظارتی در ورزش را به نوعی در ورزش و سازمان تربیت بدنی حل کنند و ساز و کار موجود را اصلاح کنند نه اینکه کل مسئله را تغییر دهند.

وی با انتقاد به اینکه این طرح نباید در این زمان مطرح می‌شد گفت: ما باید الان به فکر المیپک 2012 باشیم. سال 2011 سالی است که عمده سهمیه‌های المپیک در آن توزیع می‌شود و مطمئنا طرح این مسئله آسیب جدی به ورزش خواهد زد.

رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان با سیاستهای کلی نظام و دستگاه های دولتی مغایرت دارد خاطرنشان کرد: برنامه دولت کوچک شدن است اما تصویب این طرح مغایر این طرح و برنامه است.