به گزارش خبرنگار مهر، بوکس ایران در بازی های آسیایی گوانگجو عملکرد ضعیف تری نسبت به رقابت های دوره قبل که در دوحه برگزار شد، داشت. ایران در بازی های آسیایی 2006 موفق به کسب یک مدال طلا شده بود حال آنکه در گوانگجو از کسب مدال طلا بازماند. این در حالی است که احمد ناطق نوری پیش از حضور تیم در این بازی ها، وعده کرده بود که بوکس مدال های خوشرنگ تری از بازی های 2010 کسب کند.

ایران در دوحه توسط علی مظاهری صاحب مدال طلا شده بود و محمد ستارپور، جاسم دلاوری و مهدی قربانی صاحب سه مدال برنز شدند. این در حالی است که بوکس ایران در گوانگجو فقط به سه مدال برنز توسط علی مظاهری، روح الله حسینی و محمد ستارپور دست پیدا کرد.

این موضوع و دیگر مسائل مرتبط با بوکس ایران فرصتی شد تا با رئیس فدراسیون بوکس گفتگو کنیم که در زیر می خوانید:



خبرگزاری مهر: عملکرد ایران در گوانگجو منطبق با آنچه نبود که رئیس فدراسیون بوکس وعده کرده بود. قرار بود مدال های ایران در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی خوشرنگ تر از دوره قبل باشد. چرا اینگونه نشد؟

احمد ناطق نوری: ما از حیث رنگ مدال موفق تر عمل نکردیم اما به لحاظ کیفی عملکرد مطلوب تری داشتیم. ببینید تا پیش از این در اوزان سبک وزن بوکسورهای ما مقابل حریفان شرقی هیچ حرفی برای گفتن نداشتند اما در این دوره از بازی ها، عملکرد بسیار خوبی را از بوکسورهای این وزن شاهد بودیم. تمام بوکسورهایی که موفق شدند نمایندگان ما را در اوزان سبک شکست دهند در نهایت به دیدارهای پایانی راه پیدا کردند.

- علی مظاهری در دوره قبل طلا گرفته بود اما در گوانگجو نتوانست مدال خود را تکرار کند. البته مربیان ایران ناداوری را علت بازماندن این بوکسور از کسب مدال طلا عنوان کردند. نظر شما در این خصوص چیست؟

* مظاهری اگر اندکی حواسش بیشتر جمع بود قطعا مدال طلا می گرفت. من فکر می کنم این بوکسور ما، کمی خودمشغولی داشت و با تمرکز لازم مبارزه نکرد. اگر او بیشتر دقت می کرد حتما طلا می گرفت.

- اکبر احدی عنوان کرد مافیای داوری موجب شکست مظاهری مقابل محمد قسون سوری در دیدار پایانی شد و حتی به دلیل اعتراض بیش از حد از زمین اخراج شد. شما به عنوان یکی از اعضای رده بالای کنفدراسیون بوکس آسیا نظر مربی تیم ملی را تایید می کنید؟

* خود من یکی از کسانی بودم که داوران را تنظیم کردم و آنها از کشورهایی نبودند که در این امر ذینفع باشند. در این رقابت های داورانی از کشورهای کامرون، ترکیه، ماکائو، دومنیکن و امارات حضور داشتند که من بحث مافیای داوری را اصلا قابل مطرح شدن نمی دانم. ضمن اینکه ما برای هر مبارزه بوکس سه داور داریم که در صورتی که هر سه داور در خصوص یک صحنه متفق القول باشند ، امتیاز به بوکسور تعلق می گیرد. در ضمن این روزها قضاوت ها با کمک رایانه انجام می شود و شش داور هم عضو هیئت ژوری هستند و بنابراین کمتر اتفاق می افتد که حقی از بوکسوری تضییع شود. ایراد از بچه های ماست که پایین ضربه می زنند در صورتی که باید بالا ضربه بزنند تا دیده شود. در خصوص ستارپور هم یک بار ضربه او در زاویه ای قرار داشت که داوران متوجه نشدند یعنی دو نفر دیدند و نفر سوم ندید.

- قرعه نامناسب نیز همواره مشکلی بوده که در رقابت هایی مثل بوکس وجود داشته است. فکر می کنم این اتفاق در مورد احسان روزبهانی رخ داد.

* روزبهانی به بوکسور ازبکستانی، روسلان، باخت که بی اغراق ستاره بوکس جهان است. این بوکسور وزن 81 کیلوگرم کشورمان در رقابت های قبل موفق شده بود حریفان خود را با نتایج بسیار خوب شکست دهد اما حریف ازبک بسیار قوی بود و نمی شد از روزبهانی بیش از این انتظار داشت.

- مرتضی سپهوند در صورتی در گوانگجو حضور پیدا کرد که عده ای معتقد بودند با توجه به دوری از اردو بهتر بود که این اتفاق نمی افتاد. آیا شما از عملکرد این بوکسور در چین راضی هستید؟

* در مورد سپهوند فقط به ذکر این نکته بسنده کنم که واقعا مردانه جنگید و ما از عملکرد این بوکسور کاملا رضایت داریم.

- روح الله حسینی بدون اینکه کمتر در اردو حضور داشته باشد به گوانگجو رفت. دلیل این امر چه بود؟

* سوال خوبی بود. شما حتم بدانید اگر جاسم دلاوری دچار صدمه دیدگی نشده بود قطعا او را به این بازی ها می بردیم. حسینی دانشجوی دکتراست و بیشتر سال را مشغول درس و تحصیل خود بود و فقط فرصت حضور در دو، سه رادو را پیدا کرد. به همین دلیل بود که نتوانست به نتایج دلخواه دست پیدا کند.

- یکی از علل موفقیت هر تیم ملی به رقابت های لیگ بازمی گردد. آیا فکر نمی کنید لیگ ایران آنگونه که باید و شاید لیگ موفقی نیست؟

* اولین چیزی که باعث موفقیت یک رشته می شود توجه به زیرساخت هاست. ما در تهران پیش از این سالن هایی داشتیم در حالی که شهرداری دستور داده رینگ ها را جمع کنند. با این وصف ، بوکس در تهران محدود شده به سالن کبکانیان و شیرودی و این یعنی تعطیلی و نابودی. استان های بوکس خیز کشورمان نظیر خوزستان و مازندران هم از همین مشکل رنج می برند. ما باید به فکر تاسیس خانه بوکس باشیم در غیر اینصورت نمی توانیم توفیقی داشته باشیم.

- برنامه فدراسیون بوکس برای رقابت های آتی چیست؟ آیا تغییر و تحول در کادر مربیان صورت خواهد گرفت؟

* در نظر داریم تیم سه نفره ای را به کوبا بفرستیم تا یک مربی بسیار خوب کوبایی را به خدمت بگیریم. البته مربیان حال حاضر در تیم به فعالیت خود ادامه خواهند داد. موفقیت یعنی کار و برنامه ریزی. در رقابت های گوانگجو بیش از 200 بوکسور حضور داشتند و این ، کار را برای بوکسورهای ما دشوار کرده بود. برای اینکه موفق باشیم باید در مسابقات برون مرزی شرکت کنیم تا از این جهت تجربه اندوزی کنیم. بوکس نیاز به حمایت دارد.