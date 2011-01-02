  1. استانها
  2. قم
۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

موسوی:

26 هزار نفر شاغل دستگاه‌های اجرایی قم سود سهام عدالت می‌گیرند

26 هزار نفر شاغل دستگاه‌های اجرایی قم سود سهام عدالت می‌گیرند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم از پرداخت سود مرحله سوم سهام عدالت به 25 هزار و 985 نفر از شاغلین دستگاه‌های اجرایی استان قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید صدر الدین موسوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز پرداخت سود مرحله سوم سهام عدالت در کشور، میزان مشمولان این مرحله از پرداخت سود سهام عدالت در استان قم را 25 هزار و 985 نفراز شاغلین دستگاه‌های اجرایی بیان کرد.

دبیر ستاد توزیع سهام عدالت در استان، میزان سود پرداختی برای هر یک از اعضای خانوار کارکنان دستگاه‌های اجرایی را بالغ بر 400  هزار ریال عنوان کرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه حواله‌های سود سهام عدالت این دسته از مشمولان توسط دبیرخانه توزیع سهام عدالت استان چاپ و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته، تا مشمولین با در دست داشتن حواله‌های سود سهام خود به نزدیک‌ترین شعب بانک کشاورزی در محل سکونت خود مراجعه و سود سهام عدالت خودشان را دریافت نمایند.

موسوی در پایان با اشاره به اینکه سود این مرحله از سهام عدالت در حساب کلیه شعب بانک کشاورزی استان محفوظ است، از کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواست با توجه به حجم کاری بانک‌ها در زمینه پرداخت وجوه یارانه‌ها، هیچگونه شتابی در روزهای اولیه برای در یافت سود سهام خودشان نداشته باشند.
 

کد مطلب 1222859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها