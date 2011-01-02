به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید صدر الدین موسوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز پرداخت سود مرحله سوم سهام عدالت در کشور، میزان مشمولان این مرحله از پرداخت سود سهام عدالت در استان قم را 25 هزار و 985 نفراز شاغلین دستگاه‌های اجرایی بیان کرد.



دبیر ستاد توزیع سهام عدالت در استان، میزان سود پرداختی برای هر یک از اعضای خانوار کارکنان دستگاه‌های اجرایی را بالغ بر 400 هزار ریال عنوان کرد.



وی در ادامه با اعلام اینکه حواله‌های سود سهام عدالت این دسته از مشمولان توسط دبیرخانه توزیع سهام عدالت استان چاپ و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته، تا مشمولین با در دست داشتن حواله‌های سود سهام خود به نزدیک‌ترین شعب بانک کشاورزی در محل سکونت خود مراجعه و سود سهام عدالت خودشان را دریافت نمایند.



موسوی در پایان با اشاره به اینکه سود این مرحله از سهام عدالت در حساب کلیه شعب بانک کشاورزی استان محفوظ است، از کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواست با توجه به حجم کاری بانک‌ها در زمینه پرداخت وجوه یارانه‌ها، هیچگونه شتابی در روزهای اولیه برای در یافت سود سهام خودشان نداشته باشند.

