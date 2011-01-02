مهرداد کوروش‌نیا که در حال حاضر نمایش "آخرین نامه" را در خانه نمایش اجرا می‌کند درباره وضعیت بستن قراردادهای جدید نمایشی به خبرنگار مهر گفت: در آیین‌نامه قرارداد تیپ لحاظ شده که این قرارداد برای 30 شب اجرا در تهران در نظر گرفته شده است و حال سؤال من این است که چرا این قرارداد برای تئاتر در شهرستان‌ها نیز اجرا نمی‌شود؟ این در حالی است که 80 درصد جمعیت ایران بیرون از تهران زندگی می‌کنند و تنها 20 درصد در تهران زندگی می‌کنند.



سرپرست گروه تئاتر "بهمن" که از سال 80 فعالیت حرفه‌ای خود را در شهر هشتگرد آغاز کرده با اشاره به فراگیر دیده نشدن آیین‌نامه قرارداد تیپ یادآور شد: اشکال دیگر آیین‌نامه قرارداد تیپ این است که طبق آن فعالیت و سابقه کار من در شهرستان در برآورد بودجه و دستمزدم لحاظ نمی‌شود و پایین‌ترین دستمزد در قرارداد تیپ در بخش کارگردانی به من تعلق می‌گیرد.



کوروش‌نیا افزود: به من گفته می‌شود که تنها سه قرارداد با مرکز هنرهای نمایشی بسته‌ام و سابقه کاری من از سال 85 محاسبه می‌شود در حالیکه من از سال‌ها قبل فعالیت مستمر در تئاتر داشتم. متأسفانه تنها در آیین‌نامه و شورای ساخت فعالیت در سالن‌های حرفه‌ای تئاتر محاسبه می‌شود و من نمی‌دانم که مرکز هنرهای نمایشی متعلق به کل کشور است یا تنها مرکز هنرهای نمایشی تهران است؟



وی با اشاره به اجرای نمایش "خواستگاری" اثر چخوف در سال 80 در شهر هشتگرد گفت: ما 30 شب این نمایش را در سه سالن مختلف اجرا کردیم که بلیت فروشی نیز داشتیم و هر شب بیش از 200 تماشاگر از این اجرا دیدن می‌کردند. این فعالیت حرفه‌ای محسوب نمی‌شود ولی اجرا در یک سالن 30 نفره در تهران با شبی پنج تماشاگر حرفه‌ای محسوب می‌شود.



کارگردان نمایش‌های "آواز ستاره‌ها"، "آقا لیلا" و "درخت‌ها" تصریح کرد: ماهیت بچه‌های تئاتر شهرستان زیر سؤال برده می‌شود. این توهینی است به بچه‌های تئاتر شهرستان‌ها که سعی می‌کنند چراغ تئاتر شهرستان‌ها را روشن نگه دارند. تمام اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته در تئاتر ایران رخ داده توسط استعدادهای سراسر ایران شکل گرفته است. سیاست دولت تمرکز زدایی است ولی این نکته در بعضی جاها دیده نمی‌شود.



کوروش‌نیا که در حال حاضر عضو انجمن نمایش استان تهران و مدیر هنری تالار محراب است اینگونه رفتار را با هنرمندان تئاتر شهرستان که ایستادگی و تلاش می‌کنند و تئاتر شهرستان را رها نکرده‌اند مناسب ندانست و خواستار رسیدگی به این وضعیت و تجدید نظر در این نوع نگاه شد.



کارگردان نمایش "آخرین نامه" معتقد است در آیین‌نامه قرارداد تیپ و شورای حمایت بحث کیفیت کار مورد توجه قرار نگرفته است در حالیکه تئاتر کاری کیفی است. وی افزود: ممکن است کاری در تهران اجرا شود ولی به لحاظ کیفی کار مناسبی نباشد اما کاری در شهرستان با کیفیت بالایی به صحنه برود. ضمن اینکه کارهایی که در شهرستان‌ها اجرا می‌شود مجوز خود را از اداره‌کل ارشاد استان دریافت می‌کنند و این زنجیره به مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متصل است.



کوروش‌نیا با اشاره به اینکه سیاست‌های اخیر دولت، معاونت هنری و مرکز هنرهای نمایشی به این سمت پیش می‌رود که این مشکلات را حل کنند اظهار امیدواری کرد که این مشکلات و بی‌توجهی به تئاتر شهرستان هر چه زودتر برطرف شوند.