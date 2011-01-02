سقوط شوروی "هابرماس" را معطوف به نظریه "صلح ابدی" کانت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "هابرماس" اثر هیو باکستر ویژه بررسی آرای این فیلسوف آلمانی به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر شده است.

این اثر به بررسی نظریه گفتمانی حقوق از دیدگاه این فیلسوف معاصر می‌پردازد و نسبت این نظریه با دموکراسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باکستر معتقد است اگرچه بیشتر نظریه‌های حقوقی قرابت زیادی با نظریه‌های متقدم هابرماس دارند ولی این موضوع در مورد نظریه اخیر حقوقی این فیلسوف مصداق ندارد.

به عبارت دیگر نظریه اخیر حقوقی هابرماس قرابت چندانی با نظریه‌های حقوقی پیش از خود ندارد و از اینرو مطالعه نظریه حقوقی او حائز اهمیت است.

نویسنده معتقد است درک نظریه حقوقی اخیر هابرماس برای کسانی که مطالعات صرف حقوقی دارند دشوار است و فهم و درک این نظریه مستلزم آشنایی با نظام فلسفی و نظریه‌های اجتماعی این فیلسوف است.



دکتر هیو باکستر استاد فلسفه و حقوق در دانشگاه بوستون امریکا در مورد این کتاب و ضرورت پرداختن به این موضوع در آرای هابرماس به خبرنگار مهر گفت: در فصل اول این کتاب به بررسی مفاهیم کلیدی و اصلی کنش اجتماعی و نظریه اجتماعی که هابرماس از اواخر دهه 1970 و 1980 میلادی به کار برده پرداخته می‌شود.



وی تصریح کرد: برای بررسی این موضوع تمرکز بر کتاب دو جلدی هابرماس با عنوان نظریه کنش ارتباطی هابرماس در سال 1981 است.



استاد پیشین دانشگاه ایندیانا افزود: در فصول دوم و سوم به بررسی آثار اولیه هابرماس درباره حقوق و دموکراسی یعنی نظریه گفتمانی می‌پردازم. در فصل دوم به تلاش هابرماس برای بازسازی قانون مدرن "خود ادراکی هنجاری" پرداخته شده است.



وی تأکید کرد: هابرماس در بحث از دموکراسی و حقوق از اصول گفتمانی نام می‌برد که این اصول نمی‌توانند همه آنچه را که مد نظر هابرماس در این دو حوزه هستند را پوشش دهند.



وی در ادامه به تشریح سایر بخشها و فصول این کتاب پرداخت و گفت: در فصل چهارم این کتاب به بخش دیگری از نظریه حقوقی و نظریه هابرماس درباره دموکراسی پرداخته شده است. می‌دانیم که نظریه دیگر هابرماس نظریه ارتباطات اجتماعی است. این نظریه مدلی نظری- اجتماعی از "نظام" و "زیست جهان" است که هابرماس آنرا برای ساماندهی نظریه اجتماعی خود به کار می‌برد.



وی افزود: هابرماس در دهه 1990 میلادی کتاب "میان واقعیتها و ارزشها" را به نگارش در می‌آورد که نشان از توجه او به تحولات جاری در نظام بین‌الملل است. فروپاشی شوروی و اتحاد دوباره آلمانیها از جمله این تحولات به شمار می‌روند. این تحولات باعث می‌شود که هابرماس در طی سالهای 1991 تا 1996 سه کتاب بنویسد.



باکستر در ادامه یادآور شد: اثر هابرماس با عنوان "شمول دیگری" در سال 1995 مناظره هابرماس با جان رالز فیلسوف معروف امریکایی به شمار می‌رود و در آن به تلاش نظام‌مند اولیه هابرماس به امکان دموکراسی در ورای دولت ملت اشاره می‌شود. در این اثر هابرماس به پروژه سیاسی کانت درباره "صلح ابدی" تحت یک نظام مبتنی بر حقوق بین الملل توجه می‌کند.



هیو باکستر استاد کامل فلسفه و حقوق در دانشگاه بوستون امریکا است. او استاد پیشین دانشگاه ایندیانا بوده است. باکستر دانش آموخته دانشگاه استنفورد در مقطع لیسانس و ییل در مقطع دکتری است. حوزه‌های تخصصی او عبارتند از: فلسفه حقوق، قانون اساسی، قانون انتخاباتی.