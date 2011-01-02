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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

با صدور پیامی؛

اولیا سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان یزد را گرامی داشت

اولیا سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان یزد را گرامی داشت

نماینده مردم یزد در آستانه 12 دی سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان یزد، این روز را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اولیا نماینده یزد در این پیام آورده است: دوازدهم دیماه  برای مردم شریف و متدین استان یزد روزی حماسه آفرین و خاطره انگیز است . این روز یاد آور استقبال چشمگیر مردمی است که سالهای طولانی به انتظار دیدار با رهبر و مقتدای خود نشسته و از اطراف و اکناف استان با حضور در میدان تاریخی و تاریخ ساز امیرچقماق یزد مقدم پربرکت رهبری بزرگوار و فرزانه خود را گرامی داشتند.

استان یزد و مردمان سخت کوش آن در این سفر چند روزه از مواهب معنوی و مادی فراوانی بهره مند شدند که یقیناً به ثمر نشستن تمام مصوبات سفر بویژه امر حیاتی خط دوم انتقال آب به یزد بر شیرینی و حلاوت آن خواهد افزود.

اینجانب با گرامیداشت سومین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان یزد، انتظار دارم مقامات استانی و کشوری این مطالبات بحق استان که همواره مورد تأکید نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم یزد و مجمع نمایندگان استان بوده است را عملی سازند و برشور وشعف این روز تاریخی بیفزایند.

کد مطلب 1222876

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