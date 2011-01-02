اولیا سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان یزد را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اولیا نماینده یزد در این پیام آورده است: دوازدهم دیماه برای مردم شریف و متدین استان یزد روزی حماسه آفرین و خاطره انگیز است . این روز یاد آور استقبال چشمگیر مردمی است که سالهای طولانی به انتظار دیدار با رهبر و مقتدای خود نشسته و از اطراف و اکناف استان با حضور در میدان تاریخی و تاریخ ساز امیرچقماق یزد مقدم پربرکت رهبری بزرگوار و فرزانه خود را گرامی داشتند.

استان یزد و مردمان سخت کوش آن در این سفر چند روزه از مواهب معنوی و مادی فراوانی بهره مند شدند که یقیناً به ثمر نشستن تمام مصوبات سفر بویژه امر حیاتی خط دوم انتقال آب به یزد بر شیرینی و حلاوت آن خواهد افزود.

اینجانب با گرامیداشت سومین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان یزد، انتظار دارم مقامات استانی و کشوری این مطالبات بحق استان که همواره مورد تأکید نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم یزد و مجمع نمایندگان استان بوده است را عملی سازند و برشور وشعف این روز تاریخی بیفزایند.