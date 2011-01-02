جعفر درویش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این مسئله که با اجرای این طرح تمام سیاست های کاری ورزش از هم پاشیده می‌شود، افزود: مطمئنا نظارت بر ورزش باید از سوی مجلس وجود داشته باشد اما اینکه برای این نظارت چرخه ساختار ورزش تغییر کند می تواند تمام سیاست های کلان این حوزه را تغییر دهد.

وی افزود: فدراسیون ها بازوان سازمان تربیت بدنی هستند و در حال حاضر به شکل یک NGO نیمه دولتی فعالیت می کنند مطمئنا با اجرای این طرح فدراسیون ها نابود می شوند.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با بیان اینکه صد در صد مخالف این طرح است، گفت: چرا باید این طرح درست در شرایطی که ورزش کشور موفقیت های خوبی بدست آورده و باید برای موفقیت در المپیک و بازیهای دور بعدی برنامه ریزی کند مطرح می‌شود. نهال ورزش با این شیوه خشکیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح ترمز ورزش کشور را می کشد خاطرنشان کرد: ورزش شرایط متفاوتی نسبت به سایر دستگاه های کشور دارد. میدان بزرگی است که در قالب کوچک یک وزارتخانه نمی‌گنجد و طرح تبدیل آن به یک وزارت خانه مانع از گرفتن تصمیمات بزرگ در آن خواهد شد.

درویش زاده ادامه داد: ورزش در برخی از مواقع نیازمند تصمیمات آنی است و به طور یقین بسیاری از تصمیم گیری‌های ورزشی در قالب یک وزارت خانه با مشکل مواجه خواهد شد.