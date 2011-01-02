شرایط واگذاری سهام 18 شرکت دولتی تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت واگذاری اصلاح قیمت 40 درصد سهام شرکت کاشی کاژه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(با توجه به افزایش سرمایه شرکت) و اساسنامه شرکت ذوب آهن اصفهان بررسی و تصویب شد.

تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت گسترش و توسعه مصالح نوین ساختمان پارسیان از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط؛ 645/45 درصد سهام شرکت صنعتی فروکروم بافت از طریق مزایده به صورت نقدو اقساط و 100 درصد سهام شرکت جوش ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط از جمله مصوبات دیگر هیئت واگذاری بوده است.

همچنین در این جلسه با عرضه مجدد سهام شرکتهای زیر موافقت شد:

100 درصد سهام شرکت بهره برداری صنایع چوب فریم از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط

100 درصد سهام شرکت نکا چوب از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منایع از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط

100 درصد سهام نیروگاه منتظر قائم به همراه 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه ای تهران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط

49 درصد سهام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری گتوند از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مزایده به صورت نقد

49 درصد سهام شرکت کانالهای آبیاری و زه کشی میناب رود از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مذاکره

5/49 درصد سهام شرکت گروه صنعتی عالم آرا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط

40 درصد سهام شرکت گروه صنعتی ایدرولندرا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مذاکره

30 درصد سهام شرکت گسترش پلیمری شیمیایی خلیج فارس از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صوت نقد

2/45 درصد سهام شرکت پاک مایه کرمانشاه از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط

40 درصد سهام شرکت کارتک سیستم از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مذاکره

35 درصد سهام شرکت گل نقش طوس از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط

33/33 درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط

100 درصد سهام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس به صورت نقد.