اهداف موساد از حمله به مسیحیان/ نفوذ اسرائیل به کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه العرب الیوم اردن امروز درمقاله ای که به قلم "محمد کعوش" از نویسندگان عرب زبان به چاپ رسیده است، به انفجار روزگذشته اسکندریه اشاره می کند و می نویسد: جنایت تروریستی ای که دستان گناه آلود و کثیف علیه قبطی های مصر در اسکندریه مرتکب شد و همچنین جنایاتی که علیه مسیحیان عراق در حال وقوع است؛ نیازمند تامل بسیار است.

العرب الیوم با اشاره به این موضوع که این حوادث تصادفی نیست اهداف موساد را از حمله به مسیحیان در خاورمیانه بررسی می کند.

اول: این جنایت های هولناک بعد از اعلام اسرائیل به عنوان "حکومتی یهودی" روز به روز بیشتر شده است چرا که جنبش صهیونیستی می خواهد با هدف ایجاد چند دستگی در کشورهای عربی دست به اختلاف افکنی بین طوایف و گروه های مختلف بزند و در نتیجه درصدد تقسیم این کشورها بر اساس نژاد و طایفه گرایی بزند.

دوم : هدف دیگری که حمله به مسیحیان در خاورمیانه دنبال می کند منحرف کردن افکار عمومی از حوادثی است که این روزها در سرزمین های اشغالی فلسطین به وقوع می پیوندد. به این علت کسانی که دست به عملیات تروریستی علیه قبطی های مصر و مسیحیان عراق می زنند از هر گروه و دسته ای که باشند فقط به اهداف صهیونیست ها خدمت می کنند و از طرفداران تشکیل "حکومت یهودی" در فلسطین هستند.

اما نکته ای که هیچ شک و تردیدی درآن نیست این است که در حال حاضر دستان موساد به راحتی در همه کشورهای عربی آن هم باحمایت آمریکا دراز شده است و کشور عراق و به ویژه شمال این کشور از رخنه موساد مستثنی نیست.

"محمد کعوش" تاکید می کند: باید با محکومیت و اقدام عملی با جنایت های تروریستی که طوایف مختلف مذهبی را هدف قرار می دهد مقابله شود و هویت جنایتکاران هم پیش از آنکه فرصت از دست برود، برملا شود. چرا که رسانه های غربی بر طبل تعصبات طایفه گری می نوازند و محافل سیاسی غرب نیز در این زمینه فعال هستند.

العرب الیوم در پایان تاکید می کند: اما نکته قابل توجه این است که نباید تنها به متهم کردن القاعده و دیگر گروه های تندرو اکتفا کرد، بلکه حتی اگر عاملان چنین جنایات هولناکی گروه های تندرو هستند باید به دنبال دستان پنهان موساد بود چرا که وقوع این گونه جنایات تنها به نفع منافع و اهداف اسرائیل است.