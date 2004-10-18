اصلاح طلبان آينده ماهيت غير ديني خواهند داشت // دولت خاتمي با بي اعتمادي عمومي روبرو است// اصلاح طلبان بايد با انگيزه در رقابت هاي انتخاباتي شركت كنند

علي اصغر رحماني خليلي عضو شوراي مركزي مجمع روحانيو ن انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص نشست شب گذشته گروههاي دوم خرداد گفت : به دنبال دعوت از تشكل هاي دوم خرداد شب گذشته علاوه بر دبيران تشكلها دو نفر از اعضاي اين تشكل ها نيز در اين نسشت حضور داشتند كه سه موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت ؛ تهديدات اصل نظام در شرايط فعلي كدام است، دولت خاتمي در معرض چه تهديدات حادي قرار دارد و چگونه مي توان از وي حمايت كرد و سوم اينكه پيش بيني آينده چيست و راهكار پيروزي در انتخابات آييده كدام است.

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيو ن انقلاب اسلامي كه با خبرنگار مهر گفتگو مي كرد ، تصريح كرد : در نشست ديشب حدود 50 الي 60 نفر از روسا و اعضاي تشكل هاي دوم خردادي به ميزباني مجمع روحانيون حضور داشتند كه هر كدام از اين تشكل ها در مورد اين سه مورد بحث و اظهار نظر كردند .

هم اكنون دولت خاتمي با بي اعتمادي عمومي روبرو است واز سوي ديگر جامعه نسبت به آرمان ها و رويكردهاي دولت توجه اي ندارد.

خليلي رحماني درخصوص تهديدات نظام در شرايط فعلي گفت: اولين نكته اي كه بايد مورد توجه قرارگيرد اين است كه هيچ كشوري در شرايط فقدان تهديد قرار ندارد و حتي قدرتمندترين كشورها نيز در شرايط بحراني تهديد و چالش قراردارند بنابراين نمي توانيم براين امر مانور بزنيم كه تهديد شاخصه اصلي جمهوري اسلامي ايران است بلكه بايد بر اين امر توجه داشت كه وظيفه اصلي حكومت در اين شرايط چيست ؟ وي به مهر گفت: وظيفه حكومت تهديد زدايي است و براي اينكار بايد تهديدات را شناخت و روش هاي مقابله با تهديدات را بيان داشت و به اين ترتيب زمينه باثبات سازي نظام فراهم مي شود .

علي اصغر رحماني خليلي تصريح كرد : در شرايط موجود بخش عمده تهديدات ناشي از شكل بندي هاي ساختاري و رفتاري جمهوري اسلامي ايران است تا زماني كه رفتار دوگانه باشد نظام سياسي با دو چالش روبرو خواهد شد از يك سوي زمينه براي رويارويي نيروهاي داخلي و از سوي ديگر افزايش مطالبات مردم از حاكميت بوجود خواهد آمد.

وي افزود: در وضعيت اول اگر اختلاف بين نخبگان سياسي گسترش پيدا كند و عميق شود زمينه براي بحران مشاركت فراهم مي شود و مشاركت مردم كم خواهد شد زيرا بايد از درون نظام، نيروهاي سياسي گردش قدرت را انجام دهند و قدرت در اختيار يك تشكل و حزب خاص قرار نگيرد و نيروهاي سياسي گردش قدرت را انجام دهند زيرا اگر انسداد سياسي بوجود آيد بحران مشاركت جدي تري بروز و ظهور مي كند و با اين تحليل بايد در نظر داشت كه اگر كانديداي اصلاح طلبان تاييد نشود در آن شرايط زمينه براي تضاد نخبگان فراهم مي شود و اين امر منجر به عدم مشاركت بخشي از رقابت سياسي مي شود .

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه اگر مطالبات مردم نيز افزايش يابد زمينه براي بحران مشروعيت فراهم خواهد شد گفت: اگر نيازهاي مردم تحقق نيابد و به موازات آن تضاد بين نخبگان سياسي افزايش يابد در چنين شرايطي بحران مشروعيت فراهم خواهد شد و اگر بحران مشاركت و مشروعيت به موازات هم شكل گيرند امكان مداخله خارجي فراهم مي شود و بنابراين بستر تهديدات خارجي مربوط به حوزه هاي داخلي ميشود .



وي افزود: در اين شرايط بايد زمينه حداقل سازي تضادهاي حكومت بوجود آيد يعني به حداقل برسد و با انسجام داخلي و قدرت دولت افزايش يابد تا دولت بتواند با قدرت خارجي كه او را تهديد مي كند مقابله نمايد .

علي اصغر رحماني خليلي در خصوص تهيدات دولت خاتمي به مهر گفت: بخشي از تهديداتي كه متوجه نظام است متوجه دولت خاتمي نيزاست ، هم اكنون دولت خاتمي با بي اعتمادي عمومي روبروشده است بدين معنا كه از يك سو نخبگان سياسي حمايت موثري را از دولت خاتمي از خود نشان نمي دهند و حاضربه هزينه كردن براي اين دولت نيستند واز سوي ديگر جامعه نسبت به آرمان ها و رويكردهاي دولت توجه اي ندارد.

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه در اين شرايط با بن بست اصلاحات روبرو هستيم اظهار داشت: گروه هاي اصلاح طلب در روند گفتمان اصلاح طلبي به قدرت رسيدند و شعارهاي جامعه مدني، توسعه سياسي، قانونمندي و آزادي ، مبارزه با فقر و خشونت و فساد و مردم سالاري را سردادند و دولت خاتمي و اصلاح طلبان با اين شعارها قدرت را در دست گرفتند اما آيا عاجز از تحقق و عملياتي شدن اين شعارها بودند، آيا قواي اجرايي كشور در تحقق شعارها موفق بود كه به نظر من نبوده است؟ بايد براي مردم ترسيم كنيم و شفاف سازي كنيم كه اين شعارها تا چه حدي موفق بوده واگر نبوده است چرا؟ و آيا قوه مجريه نخواسته يا نتوانسته به سوي مردم سالاري گام بردارد .

وي با اشاره به اينكه اين توازن قوا در مرحله خطرناكي به زيان اصلاح طلبان قرار گرفته است گفت: اگر گفتمان اصلاح طلبان اعتبار خود را از دست بدهد كه داده است در آن شرايط دسترسي به قدرت با چالش هايي همراه خواهد بود بنابراين دولت خاتمي و اصلاح طلبان با استقبال عمومي جامعه روبرو نمي شوند .



علي اصغر رحماني خليلي عضو شوراي مركزي مجمع روحانيو ن انقلاب اسلامي گفت: در برابر راست جديد اپوزسيون لاييك ظهور خواهد كرد و اصلاح طلبي آينده ماهيت غير ديني خواهد داشت .

علي اصغر رحماني خليلي گفت: رفتارهاي حكومتي اصلاح طلبان را مهار مي كند و زمينه را براي ظهور راست جديد در ايران به وجود آورده است و اين راست جديد كاملا سطحي بوده و از طريق هيجانات جامعه به قدرت دست يافته است و زمينه را براي گسترش سطحي گري فراهم مي كند .

علي اصغر رحماني خليلي عضو شوراي مركزي مجمع روحانيو ن انقلاب اسلامي گفت: در برابر راست جديد اپوزسيون لاييك ظهور خواهد كرد و اصلاح طلبي آينده ماهيت غير ديني خواهد داشت .

وي افزود : براي اينكه تهديدات كاهش يابد و حمايت موثري از دولت خاتمي به عمل آيد بايد ادبيات اصلاح طلبي تببين شود يعني ادبيات سال 1376 پاسخ گوي جامعه نيست و چالش هاي فراروي اصلاح طلبي مشخص گردد ، عوامل شكست اصلاح طلبي را در داخل و خارج نيروهاي اصلاح طلب شناسايي و به مردم گزارش دهيم صرفا در چنين شرايطي مي توان گفتمان اطلاح طلبي و جريان اصلاحات را در قالب ادبيات جديد بازسازي كرد .

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون انقلاب اسلامي درخصوص راهكار و پيش بيني پيروزي در انتخابات آينده گفت : مخاطرات شركت در انتخابات بسيار گسترده است در حالي كه عدم شركت در انتخابات نيز مخاطرات مربوط به خود را دارد در اين شرايط تمامي نيروهاي دوم خردادي و اصلاح طلب بايد با انگيزه پيروزي در رقابت هاي انتخاباتي حاضر شوند يعني همه بيايند و گله هاي خود را كنار بگذارند چون مسئله مشروعيت و مقبوليت نظام مطرح است و بحث گروه خاص و صنف خاصي مطرح نيست .

وي با اشاره به اينكه انتخابات مجلس و رياست جمهوري داراي قواعد متفاوتي است گفت : در صورتي نيروهاي اصلاح طلب مي توانند به پيروزي برسند كه به يك كانديداي مشترك برسند و به توافق جمعي دست پيدا كنند و براي اينكار بايد كانديدايي را معرفي كنند كه از فيلتر شوراي نگهبان و روند انتخابات عبور كند و كساني را كه شوراي نگهبان و روند انتخابات موافق با آنها نيست ا مطرح نكنند و در اين راستا شعارهاي انتخابات مناسب با مطلوبيت هاي جامعه ارائه شود يعني مخاطب شناسي كنيم و ببينم مردم از رييس جمهور آنيده چه توقعي دارند .

در صورتي نيروهاي اصلاح طلب مي توانند به پيروزي برسند كه به يك كانديداي مشترك برسند و به توافق جمعي دست پيدا كنند



خليلي رحماني گفت: بايد چهره جديد به جامعه معرفي شود و مطرح سازي چهره هاي گذشته نمي تواند مطلوبيت موثري را حاصل نمايد. بايد كانديداي وارد رقابت شود كه انگيزه مسئوليت را داشته باشد و با تحميل وارد صحنه نشود.



وي در خصوص كانديداي خاص گروهاي دوم خرداد گفت: روي مصداق بحث نشد وفقط كليات و اين سه موضوع بررسي شد كه با توجه به بحث هاي شب گذشته اميدواريم كه اجماع صورت گيرد .