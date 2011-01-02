سالانه 60 هزار نفر روز از کشاورزان با مبارزه بیولوژیک آشنا می شوند

علی اصغر داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بیشتر کشاورزان هنوز اطلاعات کاملی از شیوه مبارزه بیولوژیک ندارند، افزود: این روش مبارزه در کاهش مصرف سموم کشاورزی و ورود آلاینده های کشاورزی به محیط زیست شکننده گیلان بسیار موثر است.

وی خاطر نشان کرد: بیشتر سمومی که برای مهار آفات در مزارع گیلان بکار می رود، پس از آبیاری یا بارندگی شسته و وارد چرخه گردش آبهای سطحی می شود.

مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی درادامه با تاکید بر اینکه ملموس نبودن و زمان بر بودن فرآیند مبارزه غیرشیمیایی با آفات مقابل شیوه های شیمیایی از مشکلات موجود در این زمینه عنوان کرد و گفت: در مبارزه شیمیایی پس از بکار بردن سم نابودی آفتها در کوتاه ترین زمان مشهود است اما در شیوه بیولوژیک فرآیند پارازیته کردن آفت توسط حشره عامل، مدتی طول می کشد و کشاورزان دراین مدت معمولا احساس می کنند، شیوه بیولوژیک اثر چندانی ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه فراگیر نبودن مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی از اثربخشی آن می کاهد وگاه آن را بی اثرمی کند، یادآورشد: بطورمثال اگر کشاورزی با شیوه بیولوژیک به جنگ آفات برود اما کشاورزان همسایه با سموم شیمیایی آفات را نابود کنند، انتشار این سموم حشرات مفید بکارگرفته شده درمبارزه بیولوژیک را که در واقع سربازان جنگ زیستی محسوب می شوند، نابود و بی شک آن کشاورز با صدمات فراوانی روبرو خواهد شد.