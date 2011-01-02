ناصر سهرابی مشاور رسانهای این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین اپیزود چهارم این فیلم سینمایی زیر نظر کیانوش عیاری انجام میشود تا 10 روز دیگر تدوین تمام شده و صداگذاری را مسعود بهنام دنبال میکند، با توجه به نوع کار و حساسیت عیاری تلاش میکنیم فیلم برای نمایش در جشنواره فجر آماده شود.
مهدی هاشمی، شهاب حسینی، ناصر هاشمی، مهران رجبی، نازنین فراهانی و... بازیگران "خانه پدری" هستند. کیانوش عیاری فیلمهای سینمایی "شاخ گاو"، "بودن یا نبودن"، "آبادانیها"، "سفره ایرانی" و ... مجموعه "روز گار قریب" را کارگردانی کرده است.
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