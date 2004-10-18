جشنواره تئاتركوتاه " موج" برگزيدگان خود را معرفي كرد

به گزارش مهر به نقل از ستاد خبري حوزه هنري ، هيات داوران از بين 39 متن ارسالي به دبيرخانه جشنواره پس از بازخواني 9 متن و پس از بازبيني ، 4 نمايش را انتخاب و به جشنواره معرفي كردند.

هيات داوران در بخش كارگرداني كسي را حائز مقام اول و سوم ندانست و " محسن بلوردي " را براي نمايش " خنجر شيطان" مقام دوم معرفي كرد.

در بخش نويسندگي هم فقط مقام سوم به حسين بهمن زاده براي نمايش " آن سوي ديوارها " داده شد. همچنين در بخش بازيگري مرد مازيار پلاشي بازيگر نمايش گ تولدي دوباره" و ايمان محمدي خواه بازيگر نمايش " آن سوي ديوارها" مقام دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در زمينه بازيگري زن فرناز استادي بازيگر نمايش " خنجر شيطان" و فهيمه مقصودي بازيگر نمايش گ سوخته بال" مقام دوم و سوم را از آن خود كردند.

هيات داوران اين جشنواره احمد رحماني را براي طراحي لباس نمايش " سوخته بال " مقام دوم در طراحي صحنه عفت زباندان براي نمايش " تولدي دوباره" و سعيد صيادي براي نمايش " سوخته بال" مشتركا مقام سوم و در بخش موسيقي حامد نادمي براي موسيقي متن " خنجر شيطان" مقام دوم معرفي كرد.

لازم به ذكر است مراسم اختتاميه جشنواره تئاتر كوتاه موج به همت حوزه هنري هرمزگان 23 مهر ماه در بندرعباس برگزار شد.