ضرورت فیلترینگ خردمندانه وبلاگ های دینی/ فناوری مدیریت بایدگسترش یابد

دکتر علیرضا طالب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آثار مثبت و منفی ورود مباحث دینی و مذهبی به وبلاگ اظهار داشت: استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی در تبلیغ دین فرصتی است که باید از آن حداکثر استفاده را کرد. چه امکانی بهتر از اینترنت بعنوان رسانه گسترده و با حجم مخاطب بالا می توان در اختیار داشت تا از طریق آن مطالبی را در اختیار کسانی قرار دهیم که دغدغه دین دارند و می خواهند خود نیز کار مثبتی برای تبلیغ دین انجام دهند.

مدیر مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان امر به معروف و نهی از منکر را انگیزه ای برای ورود افراد به وبلاگ نویسی دینی دانست و افزود: امر به معروف و نهی از منکر که در اسلام تأکید شده انگیزه ای برای افرادی است که می توانند در این فضا حضور داشته باشند.

وی در مورد برخی مطالب نادرست در حوزه دین در وبلاگها نیز گفت: همانطور که می توان حرف مثبت را در این فضا زد حرف منفی را هم در این وسعت می توان گفت اما باید برای آن راه حلی پیش بینی کرد و نمی توان برای یکسری مطالب منفی دست از این فرصت استثنایی برداشت.

طالب پور یادآور شد: اگر استفاده مثبت از این فضا و ابزار نکنیم، استفاده های منفی گسترش می یابد، باید استفاده مثبت را از این فضا داشته و راه حلهایی برای رفع مسائل منفی ارائه دهیم چون برخی از روی ناآگاهی و غفلت یا نداشتن دانش و برخی از آنها با غرض برخی مطالب را می نویسند که مواجهه با هر کدام از آنها روش خاصی می طلبد.

وی کنترل و ارزیابی فضای وسیع وبلاگ را بسیار سخت خواند و بهترین راه را حضور همه علاقمندان در این فضا اعلام کرد و افزود: ارزیابی و مدیریت دولتی بر روی وبلاگهای دینی و مذهبی لازم اما کافی نیست چون از عهده این مسئله با این عظمت بر نمی آیند. بهتر است سیستمی داشته باشیم که وقتی مطلبی خلاف واقع در وبلاگی بیان شد دولت ابزاری را در اختیار کاربران معترض قرار دهد که مثلا با کلیک کردن و یا با روش خاصی اخطار و اعتراض و یا نظرشان را اعلام کنند تا بتوانیم یک فیلترینگ خردمندانه داشته باشیم.

مدیر مؤسسه تبیان تأکید کرد: همچنان که تکنولوژی پیشرفت می کند باید فناوریهای مدیریتی ما هم رشد کند و با کارهای دستی و فردی نمی توان در این امر موفق شد و با بهره گیری از تکنولوژی و بومی کردن آن از مشارکت خود مردم در این امر بهره ببریم.

دکتر طالب پور در پایان گفت: سایت تبیان یکی از سایتهای معتبر است که بستر وبلاگ نویسی را در کشور ایجاد کرده و کانون مطمئنی است که خود کاربران امکان اظهار نظر، اعتراض و اصلاح دارند.