3 نقشه پهنه بندی مخاطرات گلستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارج نهادن به تلاشهای محققان و دستاوردهای پژوهشی آنها و معرفی جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و فناوری سازمانهااعلام کرد.

محمد اخلی افزود: در این نمایشگاه شش روزه 30 سازمان و دستگاه اجرایی، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی استان حضور داشتند که تازه ترین دستاوردهای پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری خود را در غالب 70 غرفه در معرض دید عموم مردم استان قرار دادند.

مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتو تلوریک در شمال استان گلستان، بررسی پتانسیل تشکیل خوشه های صنعتی و معدنی در استان، غربالگری و عوامل رکود طرح های صنعتی استان، بررسی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی رسوبات لس بمنظور شناخت مناطق مستعد جهت تولید سفال و صنایع وابسته از جمله طرحهای صنعتی گلستان در این نمایشگاه بوده است.

همچنین طرح تحقیقاتی پیاده سازی موقعیت جغرافیایی طرحهای بالای 10 درصد و واحدهای فعال صنعتی استان و نقشه های رقومی با استفاده از نرم افزار GIS از جمله نتایج مطالعات پژوهشی سازمان صنایع و معادن استان بوده که در این نمایشگاه عرضه شده است.

